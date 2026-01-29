  1. Inicio
Shakira y su lado más íntimo: la relación con Milán y Sasha, sus dos grandes motores

Lejos del brillo de los reflectores, la cantante colombiana ha construido una relación profundamente cercana con sus hijos, quienes son también su principal apoyo emocional

  • Actualizado: 29 de enero de 2026 a las 12:59
1 de 14

Acostumbrados a verla sobre los escenarios más grandes del mundo, rompiendo récords y encabezando titulares, pocas veces el público puede detenerse a mirar a Shakira desde un lugar distinto: el de madre.

 Fotos: Instagram.
2 de 14

Lejos del brillo de los reflectores, la cantante colombiana ha construido una relación profundamente cercana con sus hijos, Milán y Sasha, quienes no solo se han convertido en su principal apoyo emocional, sino también en el centro de una nueva etapa de su vida.

 Foto: Instagram.
3 de 14

Desde el nacimiento de Milán en 2013 y de Sasha en 2015, Shakira ha expresado en distintas entrevistas que la maternidad redefinió por completo sus prioridades.

Foto: Instagram.
4 de 14

Aunque nunca se alejó de la música, sí aprendió —según sus propias palabras— a poner límites, a proteger su tiempo y a construir un hogar donde sus hijos se sintieran seguros.

 Foto: Instagram.
5 de 14

Tras su separación de Gerard Piqué, la artista tomó una de las decisiones más importantes de su vida: mudarse con ellos a Miami, buscando estabilidad emocional y un entorno más sano para crecer.

 Foto: Instagram.
6 de 14

Las apariciones públicas junto a Milan y Sasha han sido contadas, pero significativas. En alfombras rojas, eventos familiares o salidas puntuales, la complicidad entre ellos suele robarse la atención: miradas, gestos de cuidado y una naturalidad que contrasta con la figura de estrella internacional.

 Foto: Instagram.
7 de 14

Shakira ha llegado a describir a sus hijos como “mis mejores amigos”, una frase que se refleja en la forma en que conviven, se acompañan y se expresan emocionalmente.

 Foto: Instagram.
8 de 14

Uno de los momentos más conmovedores de esta faceta ocurrió con "Acróstico", la canción que Shakira dedicó directamente a sus hijos y en la que Milán y Sasha participaron con sus voces.

 Foto: Instagram.
9 de 14

Más que un tema musical, la pieza se convirtió en una carta abierta de amor, resiliencia y esperanza, mostrando cómo la música también ha sido un canal para sanar y fortalecer el vínculo familiar.

 Foto: Instagram.
10 de 14

Durante su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", la presencia de los niños en el escenario junto a su madre conmovió al público y dejó ver una Shakira auténtica, vulnerable y profundamente orgullosa.

 Foto: Instagram.
11 de 14

A pesar del interés constante de la prensa, la artista ha sido firme en un punto: proteger la privacidad de sus hijos. Aunque comparte momentos puntuales, evita exponerlos en exceso y ha dejado claro que su bienestar emocional está por encima de cualquier titular.

 Foto: Instagram.
12 de 14

En entrevistas recientes, incluso ha revelado que Milán encontró en la música una forma de expresar lo que sentía, lo que demuestra el ambiente de diálogo y contención que Shakira ha procurado en su hogar.

 Foto: Instagram.
13 de 14

Esta versión de Shakira —más humana, más vulnerable y profundamente maternal— ha generado una conexión distinta con su audiencia. No solo la ven como un ícono global, sino como una mujer que, como muchas madres, ha enfrentado cambios, duelos y reconstrucciones, siempre de la mano de sus hijos.

 Foto: Instagram.
14 de 14

Porque más allá de los premios, los escenarios y los récords, Milán y Sasha se han convertido en su mayor triunfo.

 Foto: Instagram.
