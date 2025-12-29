No extensión del RIT deja sin incentivos a 125 empresas a partir del 2 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Empresas de varios sectores productivos de Honduras podrían cerrar operaciones en 2026 al no aprobar el Congreso Nacional (CN) la ampliación de la Ley de Régimen de Importación Temporal (RIT).
El CN promulgó en 2013 la extensión por 12 años del Decreto 278-2013 (Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada en La Gaceta 33,316 del 30 de diciembre de 2013) y, por ende, la prórroga de la Ley del RIT.
El Régimen de Importación Temporal fue aprobado el 31 de mayo de 1984 mediante Decreto 85-84, y entre sus beneficios destaca la exoneración del 15% del Impuesto Sobre la Venta (ISV) y del 10% de Derechos Aduaneros de Importación (DAI).
Mañana es el último día de vigencia de la ampliación del Régimen de Importación Temporal y, por ende, a partir del 2 de enero de 2026 las empresas amparadas perderán todos los beneficios fiscales. Esa situación mantiene en incertidumbre 125 empresas que operan en rubros como camarón, café, aceite de palma, banano, melón, frutas y vegetales, entre otros.
Impacto
Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah), dijo que son 34 empresas camaroneras las que serán afectadas por la ampliación de la ley.
“El sector agroexportador perderá competitividad al no ampliarse el RIT, lo que viene a agravar la situación que atraviesa el sector productivo”, agregó.
Para Juan Carlos Javier, presidente de la Andah, “al no prorrogarse la ley, las empresas serían afectadas al incrementarse los costos productivos, generando grandes riesgos que cierren en 2026”.
De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos y Agricultores de Honduras (Fenagh), Héctor Ferreira, el tema de la ampliación del Régimen de Importación Temporal se planteó en los últimos meses, sin embargo, no hubo respuesta.
Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional, confirmó que el sector privado les informó sobre ese tema. No obstante, la parálisis legislativa impidió que se aprobara la ampliación de la Ley del RIT.
Las empresas acogidas al Régimen de Importación Temporal generan alrededor de 46,780 empleos con 10,000 millones de lempiras en salarios, cerca de 1,500 millones de dólares en exportaciones, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).