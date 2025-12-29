No extensión del RIT deja sin incentivos a 125 empresas a partir del 2 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Empresas de varios sectores productivos de Honduras podrían cerrar operaciones en 2026 al no aprobar el Congreso Nacional (CN) la ampliación de la Ley de Régimen de Importación Temporal (RIT).

El CN promulgó en 2013 la extensión por 12 años del Decreto 278-2013 (Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, publicada en La Gaceta 33,316 del 30 de diciembre de 2013) y, por ende, la prórroga de la Ley del RIT.

El Régimen de Importación Temporal fue aprobado el 31 de mayo de 1984 mediante Decreto 85-84, y entre sus beneficios destaca la exoneración del 15% del Impuesto Sobre la Venta (ISV) y del 10% de Derechos Aduaneros de Importación (DAI).

Mañana es el último día de vigencia de la ampliación del Régimen de Importación Temporal y, por ende, a partir del 2 de enero de 2026 las empresas amparadas perderán todos los beneficios fiscales. Esa situación mantiene en incertidumbre 125 empresas que operan en rubros como camarón, café, aceite de palma, banano, melón, frutas y vegetales, entre otros.