Cohep hace llamado enérgico a la clase política a solucionar la crisis postelectoral

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a través de su presidenta, Anabel Gallardo, expresó su profunda preocupación por la crisis postelectoral que atraviesa el país y reiteró su respaldo al trabajo de las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio y Ana Hall García. "En este contexto, el Cohep expresa su respaldo pleno, firme y decidido a la labor realizada por las consejeras del Consejo Nacional Electoral, en especial a la consejera Ana Paola Hall García, cuya actuación se ha distinguido por el coraje, la entereza moral, el compromiso patriótico y un inquebrantable sentido democrático", detalló. El Cohep recordó que Ana Hall y Cossette López han cumplido con su deber constitucional en condiciones adversas, enfrentando ataques, amenazas y una campaña de odio que ha trascendido el ámbito de lo público para afectar a sus familias, hijos y hogares.

"Resulta alarmante constatar que la institucionalidad llamada a protegerlas se haya convertido, en algunos casos, en una fuente de vulnerabilidad, como lo evidencia la reciente solicitud de hábeas corpus. Nunca antes habíamos presenciado un trato tan vil hacia funcionarios del Estado que han accionado conforme a la ley", lamentó.

Llamado a los políticos

El sector privado recordó a la ciudadanía que el CNE, en medio de circunstancias complejas y pese a dudas razonables sobre su capacidad logística y operativa, ha venido planificando y desarrollando el proceso electoral, incluido el escrutinio especial, aun frente a reiteradas estrategias de bloqueo promovidas por determinados actores políticos. Reconoció que el trabajo del máximo ente electoral ha sido debidamente avalado por la observación internacional y nacional, al confirmar que todas sus actuaciones se realizaron en estricto apego a la Ley Electoral de Honduras.

Ante la incertidumbre que existe en el país, al no conocer el resultado final, el Cohep apuntó a que hoy corresponden a la clase política ya los partidos políticos, estar a la altura de esa responsabilidad histórica, no solo como actores fundamentales de la democracia, sino como ciudadanos comprometidos con el país. La presidenta del Cohep, Anabel Gallado, lamentó además que "la falta de visión, el egoísmo y la ausencia de empatía frente a un pueblo que exige resultados y certidumbre democrática no pueden seguir marcando este momento histórico. Algunos protagonistas de esta crisis serán recordados por haber mostrado la peor versión de sí mismos". Es de público conocimiento que la crisis postelectoral ha generado una contracción en la economía nacional. Sobre ello, el Cohep señaló que los comercios, negocios y empresas del país, enfrentan una temporada navideña muy por debajo de las expectativas, y que existe una seria preocupación de que esta dificultad se prolongue y afecte negativamente el desempeño económico del próximo año.