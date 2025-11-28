Cohep y misión de la OEA analizan el proceso y coinciden con llamado a votar

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sostuvo este jueves una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar el desarrollo del proceso de cara a las elecciones. La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, expuso las iniciativas impulsadas por el organismo, entre ellas la instalación de la Oficina de Observación Electoral, el Barómetro Electoral y los espacios de diálogo con jóvenes universitarios. Ambas partes coincidieron en que la jornada debe desarrollarse en un ambiente de paz, transparencia y participación amplia que refleje la voluntad del pueblo.

Manifiesto

Por otro lado, el Cohep divulgó un manifiesto en el que afirma que "la democracia no es negociable" y convoca a todos los hondureños a participar masivamente en las urnas. El documento advierte que Honduras atraviesa un momento decisivo que marcará si el país tendrá "más empleo o desempleo, más inversión o más pobreza" en los próximos años. El Cohep subraya que la seguridad jurídica es un derecho ciudadano y no un privilegio empresarial. El organismo alerta además que decisiones recientes de política comercial ponen en riesgo 500 mil empleos directos e indirectos de la maquila. El Cohep también insta al próximo gobierno a fortalecer las alianzas comerciales, especialmente con Estados Unidos, destino del 52% de las exportaciones nacionales. Según el manifiesto, "cuando Honduras se aleja de sus aliados naturales, los empleos no solo desaparecen del país: se van a otros países".