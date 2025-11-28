  1. Inicio
Cohep y misión de la OEA analizan el proceso y coinciden con llamado a votar

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada sostuvo un encuentro con la Misión de Observación Electoral de la OEA para evaluar los avances del proceso de cara a las próximas elecciones

  • 28 de noviembre de 2025 a las 00:00
La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo y el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Lozaida, durante el encuentro en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sostuvo este jueves una reunión con la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) para analizar el desarrollo del proceso de cara a las elecciones.

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, expuso las iniciativas impulsadas por el organismo, entre ellas la instalación de la Oficina de Observación Electoral, el Barómetro Electoral y los espacios de diálogo con jóvenes universitarios. Ambas partes coincidieron en que la jornada debe desarrollarse en un ambiente de paz, transparencia y participación amplia que refleje la voluntad del pueblo.

Rixi se reunió con los miembros de la Misión de la OEA para hablar sobre el proceso electoral

Manifiesto

Por otro lado, el Cohep divulgó un manifiesto en el que afirma que “la democracia no es negociable” y convoca a todos los hondureños a participar masivamente en las urnas. El documento advierte que Honduras atraviesa un momento decisivo que marcará si el país tendrá “más empleo o desempleo, más inversión o más pobreza” en los próximos años.

El Cohep subraya que la seguridad jurídica es un derecho ciudadano y no un privilegio empresarial. El organismo alerta además que decisiones recientes de política comercial ponen en riesgo 500 mil empleos directos e indirectos de la maquila.

El Cohep también insta al próximo gobierno a fortalecer las alianzas comerciales, especialmente con Estados Unidos, destino del 52% de las exportaciones nacionales. Según el manifiesto, “cuando Honduras se aleja de sus aliados naturales, los empleos no solo desaparecen del país: se van a otros países”.

La MOE se reunió con fiscal general; hablaron sobre acciones del MP en materia electoral

El comunicado hace llamados puntuales al CNE a mantener su independencia técnica y actuar sin presiones políticas, a las Fuerzas Armadas: limitarse estrictamente a su función constitucional de apoyo logístico; a los actores políticos: aceptar los resultados electorales, porque “respetar los resultados es respetar la democracia”; y, a los empresarios: facilitar que sus colaboradores ejerzan su derecho al voto.

