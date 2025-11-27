  1. Inicio
Rixi se reunió con los miembros de la Misión de la OEA para hablar sobre el proceso electoral

La reunión entre Rixi Moncada y los representantes de la OEA se llevó a cabo en la sede de Libre, en la capital

  • 27 de noviembre de 2025 a las 17:50
La candidata a la presidencia por Libre, Rixi Moncada, sostuvo diálogo con los representantes de la Organización de Estado Americanos (OEA).

Foto: Cortesía MOE/OEA

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a la presidencia de la República, Rixi Moncada, se reunió con los personeros de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estado Americanos (MOE/OEA).

La reunión se llevó a cabo en la sede del Partido Libertad y Refundación (Libre), en la colonia Humuya, en la capital. Por parte de la OEA, la cita fue encabezada por el excanciller de Paraguay y jefe de la MOE, Eladio Loizaga.

En el encuentro, la Misión escuchó las valoraciones y perspectivas de la candidata Moncada, sobre el desarrollo del proceso electoral que tendrá como día culmen el próximo 30 de noviembre.

Eladio Loizaga, jefe de la MOE-OEA, pide respeto y tolerancia en las elecciones

A Rixi le acompañó el excanciller de la República y aspirante a designado presidencial por Libre, Eduardo Reina. Mientras que por parte de la OEA acompañaron Loizaga varios miembros más de la MOE, entre ellos el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), Gerardo Icaza.

Esta cita se da a menos de tres días que se lleven a cabo las elecciones generales, como parte del cronograma de trabajo de la OEA junto a los partidos políticos en contienda.

La MOE/OEA llegó al país el 27 de julio del presente año, a petición del Consejo Nacional Electoral (CNE), debido a los acontecimientos funestos suscitados durante las elecciones internas y primarias.

La MOE se reunió con fiscal general; hablaron sobre acciones del MP en materia electoral

