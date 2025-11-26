Eladio Loizaga, jefe de la MOE-OEA, pide respeto y tolerancia en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), hizo este miércoles un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos a actuar con responsabilidad y respeto de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
“Es muy importante la participación ciudadana. Hacemos un llamado para que el ciudadano hondureño pueda ejercer su derecho constitucional de participar en estas elecciones”, afirmó Loizaga a EL HERALDO, en un mensaje donde subrayó la relevancia de la asistencia a las urnas.
El representante de la OEA también instó a que el proceso se desarrolle bajo principios democráticos fundamentales. “Hacemos un llamado para que todo se haga en el marco de tolerancia, respeto y con mucha responsabilidad en el ejercicio de este derecho constitucional que tienen”, expresó.
Asimismo, exhortó a los partidos políticos a promover la calma entre sus simpatizantes. “Auguramos que los partidos políticos puedan hacer un llamado a sus seguidores para que mantengan siempre esa tolerancia y ese respeto hacia todos los ciudadanos que van a asistir, hombres y mujeres, a depositar su voto el 30 de noviembre”, dijo.
Durante su intervención, adelantó una valoración optimista sobre la jornada electoral. “Creemos que vamos a llegar el domingo a una fiesta cívica, que es lo que queremos todos”, manifestó, tras señalar que la misión ha dado seguimiento al cronograma electoral mediante reuniones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para verificar “cómo va el proceso”.
Loizaga recordó que la presencia de la MOE-OEA responde a una invitación oficial realizada por el Gobierno de Honduras en octubre del año pasado.
“Estamos aquí respondiendo a una invitación que hiciera el gobierno de Honduras para que una misión de observación electoral de la OEA pudiera estar presente y seguir todos los acontecimientos hasta la conclusión de estas elecciones”, concluyó.
La MOE-OEA desplegará su labor de observación hasta el cierre y declaración de los resultados del proceso electoral en el país.