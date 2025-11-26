Eladio Loizaga, jefe de la MOE-OEA, pide respeto y tolerancia en las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), hizo este miércoles un llamado a la ciudadanía y a los partidos políticos a actuar con responsabilidad y respeto de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.

“Es muy importante la participación ciudadana. Hacemos un llamado para que el ciudadano hondureño pueda ejercer su derecho constitucional de participar en estas elecciones”, afirmó Loizaga a EL HERALDO, en un mensaje donde subrayó la relevancia de la asistencia a las urnas.

El representante de la OEA también instó a que el proceso se desarrolle bajo principios democráticos fundamentales. “Hacemos un llamado para que todo se haga en el marco de tolerancia, respeto y con mucha responsabilidad en el ejercicio de este derecho constitucional que tienen”, expresó.