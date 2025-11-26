"Van a estar cubiertos los 18 departamentos": UE despliega 38 observadores más en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Unos 38 observadores más de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea se desplegarán este miércoles en los diferentes departamentos del país para las elecciones generales del 30 de noviembre. Cabe destacar que 32 observadores de la Unión Europea ya se habían desplegado en los diferentes departamentos, por lo que con estos 38 la misión suma un total de 70 observadores. “El jefe de misión, Francisco Assis, llegó ayer por la noche”, confirmó Tania Marques, jefa adjunta de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, al asegurar que varios observadores ya han visitado municipios y se han reunido con autoridades y partidos políticos.

"Nuestros observadores de corto plazo hoy se juntan a los demás en los departamentos y van a tener sus reuniones con los consejos municipales electorales", dijo Marques. Seguidamente confirmó que "van a estar cubiertos los 18 departamentos de Honduras, en varios municipios. No vamos a dar el plan de despliegue, pero hay un gran equipo". Sostuvo que la cantidad de observadores que estará en cada lugar será diferente, debido a que "las dinámicas políticas, electorales y logísticas son diferentes entre las áreas urbanas y las rurales". Marques ratificó que van a observar todas las etapas del proceso, desde la apertura de las urnas hasta el cierre, además de la transmisión de resultados.