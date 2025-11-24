Más observadores de la Unión Europea se desplegarán para reforzar la vigilancia electoral

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) en Honduras enviará este miércoles 26 de noviembre a un nuevo grupo de observadores como parte del operativo previo a las elecciones generales. A partir de las 7:00 de la mañana, desde la capital hondureña, saldrán 38 Observadores de Corto Plazo (OCP) hacia distintos departamentos del país. Una vez en ruta, los OCP se integrarán con sus colegas de largo plazo que han estado desplegados en los 18 departamentos desde finales de octubre.

Este refuerzo forma parte del esquema de monitoreo que la Unión Europea ha establecido para acompañar cada fase del proceso electoral hondureño. La llegada de estos observadores complementa un despliegue que inició el pasado 11 de octubre con la instalación del equipo central, compuesto por expertos en diversas áreas electorales. Posteriormente, a finales de ese mismo mes, se desplazaron los observadores de largo plazo, responsables de monitorear el contexto político, administrativo y operativo en cada región del país.

