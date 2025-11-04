Misión de la OEA llama a garantizar condiciones de trabajo a autoridades electorales

​Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) en Honduras, expresó este martes su preocupación ante las acciones del Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al considerar que debilitan la autonomía de las autoridades electorales.

Asimismo, hicieron "un llamado a las instituciones hondureñas, especialmente a los órganos de justicia, a que garanticen la seguridad de todos los funcionarios electorales y eviten cualquier persecución derivada del ejercicio de sus funciones".

La MOE-OEA, encabezada por el ex Canciller de Paraguay Eladio Loizaga, instó además a la protección de la integridad personal -y la de sus familias- de las autoridades electorales.