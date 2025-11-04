Misión de la OEA llama a garantizar condiciones de trabajo a autoridades electorales

La MOE pidió garantizar la integridad de funcionarios electorales y evitar persecuciones que pongan en riesgo la confianza en las elecciones del 30 de noviembre

    Los observadores internacionales señalaron que las acciones "pone en riesgo la confianza del pueblo en un proceso electoral libre de manera inmediata".

  • 04 de noviembre de 2025 a las 20:13

Tegucigalpa, Honduras.- La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE-OEA) en Honduras, expresó este martes su preocupación ante las acciones del Ministerio Público contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), al considerar que debilitan la autonomía de las autoridades electorales.

Asimismo, hicieron "un llamado a las instituciones hondureñas, especialmente a los órganos de justicia, a que garanticen la seguridad de todos los funcionarios electorales y eviten cualquier persecución derivada del ejercicio de sus funciones".

La MOE-OEA, encabezada por el ex Canciller de Paraguay Eladio Loizaga, instó además a la protección de la integridad personal -y la de sus familias- de las autoridades electorales.

Los observadores internacionales señalaron que las acciones -como las emprendidas por el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia- "pone en riesgo la confianza del pueblo en un proceso electoral libre de manera inmediata".

A través de un pronunciamiento, piden a las Fuerzas Armadas que brinde apoyo técnico a la autoridad electoral, como lo han realizado en procesos electorales anteriores de acuerdo con la Constitución de la República.

