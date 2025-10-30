UNIORE pide garantizar independencia y seguridad a magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) manifestó su preocupación por la situación institucional del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y exhortó a las autoridades a garantizar su independencia, estabilidad y seguridad.
En un comunicado oficial, la organización subrayó que la justicia electoral es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, por lo que instó a respetar la autonomía del TJE conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de separación de poderes.
UNIORE advirtió que las decisiones judiciales deben mantenerse al margen de presiones o interferencias externas, ya que cualquier intento de vulnerar la independencia judicial pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático.
🔴Comunicado de la @UNIORE. pic.twitter.com/31k8zyIvKZ— Tribunal de Justicia Electoral (@TjeHonduras) October 30, 2025
Asimismo, destacó que toda investigación o actuación contra magistrados electorales debe realizarse con respeto al debido proceso y las garantías judiciales, de acuerdo con los estándares internacionales.
En el documento el organismo internacional enfatizó que la independencia funcional de los tribunales electorales es un principio que debe ser protegido por todos los poderes del Estado.
En su pronunciamiento, la entidad hizo un llamado al diálogo institucional y la estabilidad democrática, instando a los actores políticos y gubernamentales de Honduras a mantener canales de cooperación y respeto mutuo para salvaguardar la continuidad del proceso electoral.
La Unión Interamericana de Organismos Electorales reiteró que el desarrollo del proceso electoral debe realizarse con normalidad, respeto al marco legal y apego a las reglas vigentes, como condición indispensable para fortalecer la confianza ciudadana.
Finalmente, reafirmó su compromiso de acompañar a Honduras mediante observación, asistencia técnica y cooperación institucional.
“La democracia se fortalece cuando las instituciones actúan con independencia, responsabilidad y compromiso con el bien común”, concluyó el comunicado.