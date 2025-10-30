UNIORE pide garantizar independencia y seguridad a magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) manifestó su preocupación por la situación institucional del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y exhortó a las autoridades a garantizar su independencia, estabilidad y seguridad.

En un comunicado oficial, la organización subrayó que la justicia electoral es un pilar esencial de la democracia y de la protección de los derechos políticos de la ciudadanía, por lo que instó a respetar la autonomía del TJE conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de separación de poderes.

UNIORE advirtió que las decisiones judiciales deben mantenerse al margen de presiones o interferencias externas, ya que cualquier intento de vulnerar la independencia judicial pone en riesgo la legitimidad del sistema democrático.