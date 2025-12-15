Primer período académico del 2026 en la UNAH comenzará el 12 de enero

Tegucigalpa, Honduras.- Los representantes del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aprobaron el calendario académico 2026, así como la integración de nueva oferta educativa. En su último consejo universitario del año, las autoridades de la máxima casa de estudios aprobaron el Año Académico 2026, que llevará el nombre de la microbióloga y científica hondureña María Elena Bottazzi. Las autoridades acordaron que el calendario académico, tanto el trimestral como el semestral, comience el 12 de enero de 2026; no obstante, las clases iniciarán el 19 de enero y finalizarán el 26 de abril, para las carreras que son trimestrales, mientras que la semestral culminarán el 28 de junio.

Cada período académico trimestral tendrá una duración de 15 semanas, eso con el fin de garantizar la calidad educativa con base a las Normas Académicas, aseguran las autoridades universitarias. Las vacaciones trimestrales, es decir, entre cada período académico están programadas del 27 de abril al 3 de mayo y el segundo del 17 al 30 de agosto. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte los períodos semestrales tendrán una duración de 24 semanas el primero y de 22 semanas el segundo. Las autoridades universitarias también aprobaron la propuesta de rediseño curricular de la Carrera de Pediatría en el grado académico de especialidad, adscrita al Departamento de Pediatría de la Facultad de Ciencias Médicas. Este año académico los estudiantes elegirán a quienes los van a representar ante el consejo universitario; las elecciones estudiantiles, se desarrollarán durante el primer período académico, específicamente el 8 de abril.