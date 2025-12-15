“Vamos a defender el triunfo de Salvador Nasralla por la vía legal”: Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Dispuesto a defender el triunfo de su candidato Salvador Nasralla, pero no a hacer una alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre), se mostró el diputado Jorge Cálix, quien también se refirió a la convocatoria de Iroshka Elvir.
“Estoy totalmente de acuerdo y dispuesto a defender el triunfo de Salvador, yo creo que él ganó, pero no estoy dispuesto a sumarme a Mel”, dijo Jorge Cálix.
Seguidamente aseguró que “yo ya lo conozco como es y por las malas yo aprendí que si Mel (Manuel Zelaya) dice por allí es, por allí no es”.
Reiteró que “vamos a defender el triunfo de Salvador por la vía legal, tenemos la razón y estoy convencido de que las instancias pertinentes nos la van a dar”.
Dijo que se han presentado las impugnaciones para que se cuenten también las actas en donde el biométrico no funcionó y no cuadró. “Estamos hablando solo en estos dos rubros de más de 6 mil actas”.
“Vamos a defenderlo hasta el último día, estoy convencido de que los votos van a favorecer a Salvador Nasralla”.
Sobre el escrutinio especial, sostuvo que “es una carrera tan estrecha, tan cerrada, que representa sin duda alguna el triunfo para uno de los dos”.
Sobre la convocatoria realizada por Iroshka Elvir, esposa del candidato a la presidencia Salvador Nasralla, y que fue desautorizada por Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, aseguró que: “Si ya el candidato dijo que no y el presidente del partido dijo que no, no hay nada más que hablar del tema”.
“Nuestro candidato es Salvador, si él ya dijo que no ha convocado quiere decir que, si existió una convocatoria, la desautorizó”.
“Queda TERMINANTEMENTE desautorizado cualquier candidato a alcalde, diputado o presidencial que pretenda negociar con Libertad y Refundación. Su objetivo es claro: provocar caos, incendiar el país y aferrarse al poder. Honduras no merece estar en una incertidumbre política, afectando la economía y la tranquilidad de nuestro pueblo”, posteó Roberto Contreras.