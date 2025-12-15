“Vamos a defender el triunfo de Salvador Nasralla por la vía legal”: Jorge Cálix

Tegucigalpa, Honduras.- Dispuesto a defender el triunfo de su candidato Salvador Nasralla, pero no a hacer una alianza con el partido Libertad y Refundación (Libre), se mostró el diputado Jorge Cálix, quien también se refirió a la convocatoria de Iroshka Elvir.

“Estoy totalmente de acuerdo y dispuesto a defender el triunfo de Salvador, yo creo que él ganó, pero no estoy dispuesto a sumarme a Mel”, dijo Jorge Cálix.

Seguidamente aseguró que “yo ya lo conozco como es y por las malas yo aprendí que si Mel (Manuel Zelaya) dice por allí es, por allí no es”.

Reiteró que “vamos a defender el triunfo de Salvador por la vía legal, tenemos la razón y estoy convencido de que las instancias pertinentes nos la van a dar”.