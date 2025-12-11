UNAH designa 2026 como “Año Académico María Elena Bottazzi” en honor a la científica hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- En honor a la científica hondureña, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aprobó por decisión mayoritaria que el año académico 2026 llevará el nombre de “Año Académico María Elena Bottazzi”.

El Consejo Universitario, con esta designación, reconoce la destacada trayectoria científica de la hondureña y su impacto en la investigación a nivel nacional e internacional.

"La UNAH reconoce y celebra su ejemplo de dedicación, excelencia y servicio a la humanidad, valores que inspiran la formación de nuestras futuras generaciones", menciona la publicación.