UNAH designa 2026 como “Año Académico María Elena Bottazzi” en honor a la científica hondureña

Tegucigalpa, Honduras.- En honor a la científica hondureña, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) aprobó por decisión mayoritaria que el año académico 2026 llevará el nombre de “Año Académico María Elena Bottazzi”.
El Consejo Universitario, con esta designación, reconoce la destacada trayectoria científica de la hondureña y su impacto en la investigación a nivel nacional e internacional.
"La UNAH reconoce y celebra su ejemplo de dedicación, excelencia y servicio a la humanidad, valores que inspiran la formación de nuestras futuras generaciones", menciona la publicación.
La distinción se otorga en honor al esfuerzo, dedicación y contribuciones de Bottazzi al campo de la ciencia y la salud global, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de vacunas y soluciones para enfermedades que afectan a poblaciones vulnerables.
María Elena Bottazzi es una microbióloga hondureña que obtuvo su licenciatura en Microbiología y Química Clínica en la UNAH. Posteriormente, realizó estudios avanzados en inmunología molecular y patología experimental, así como investigación en biología celular en universidades de Estados Unidos.
La hondureña lideró, junto con su colega Peter Hotez, el equipo que desarrolló Corbevax, una vacuna contra la covid-19 libre de patentes y de bajo costo, diseñada para ser accesible en países con recursos limitados.
Bottazzi se desempeña actualmente como jefa de la División de Medicina Tropical Pediátrica y codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas en el Baylor College of Medicine y el Texas Children’s Hospital, en Houston, Estados Unidos, donde sigue impulsando iniciativas de salud global.