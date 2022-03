“La dificultad me mantiene motivada”: María Elena Bottazzi, la ciudadana del mundo que se encamina al Premio Nobel de la Paz

No, no creo. Cada quien tiene su sueño, sus modelos a seguir, por ejemplo, en mi caso que dentro de la familia llegamos a tener a una poetisa importante como lo fue mi tía Clementina Suárez, pero nunca me imaginé... aunque tengo que decir que en la familia siempre era el chiste porque como yo soy la científica: en Italia uno de mis tíos siempre me decía ‘Marily, la nostra novel’, porque el Nobel tiene ese reflejo de que uno es estudioso.

Cuando recibió la noticia de su nominación ¿qué sintió? ¿Qué pasó por su mente en ese instante?

Al principio fue un poco un shock. Estuvimos un poco como zombies, como ‘ok, qué realmente significa esto’ y después de pronto fue la realización de que es solo una validación del trabajo que hemos hecho, pero al mismo tiempo es un gran honor, porque la reacción que tuvo Honduras, Italia y muchos países latinoamericanos... No saben la cantidad de correos que hemos recibido, entonces nos da ahora un sentido de responsabilidad enorme.

¿De chiquita era de las que solo sacaba cien en los parciales?

Sí, fíjese, siempre... ja, ja, ja. Siempre me gustó tratar de ser la mejor alumna y ciertamente se reflejaba en mis notas. En la Elvel siempre estaba en el roll of honor (cuadro de honor). La pasaba muy bien, también era un poco aventurera con mis compañeras y compañeros aunque todo con medida.

¿Cuándo descubrió su pasión por la medicina?

Uno nunca sabe exactamente cuándo es ese momento decisivo. La microbiología me captó y lo que más me interesó fue el concepto de ‘sabemos cuáles son los microbios, cómo nos pueden afectar, cómo podemos detectarlos, prevenirlos y curarlos, si causan alguna enfermedad’, y de ahí viene la curiosidad del desarrollo de tecnologías para atender esta relación entre los humanos y estos diferentes microbios.

Aparte de la medicina, ¿cuáles son sus pasiones?

Yo no vengo de una familia de científicos, vengo de una familia empresarial, de manejo de fincas, industria, economía y comercio. Mi pasión fue siempre el manejo.Yo era muy estudiosa pero si le preguntas a mi hermano, mis primos, mi tío y mi papá, siempre he sido la mandona, siempre me ha gustado manejar, organizar y ser la que dirige equipos. Mi hobby (pasatiempo) hasta cierto punto es aprender otras disciplinas e interesarme por la gerencia.

Imaginamos que tuvo novios en la Facultad, ¿o no?

Sí, yo siempre he tenido mis noviecitos por ahí,... ja, ja, ja. ¡Mejor no digo nombres! Ja, ja, ja, pero sí, aunque mi papá era bien estricto y celoso, como todos los padres. Fueron personas fantásticas, compañeros de la escuela, personas que uno conoce en la universidad. Tuve una relación que me llevó a casarme. Después no funcionó, pero no hay mal que por bien no venga... ja, ja, ja. No estaría tal vez aquí si estuviera todavía casada con esa persona.

¿En algún momento de su vida sintió que pesaba la gabacha blanca?

¡Uff! Todos los días, tengo que decirlo, son más los días que nos pesa. Si todo fuera fácil, si no nos pesara el proceso, entonces no crece la pasión, uno no puede incrementar ese coraje.

La creatividad también viene también de los desafíos que uno tiene diariamente. Tengo que ser muy flexible con mi cerebro. A veces estoy hablando de manera científica, en otras de forma más diplomática y en otras tengo conversaciones de finanzas... Todo necesita un esfuerzo. Si todo fuera tan sencillo, uno pierde la motivación. La dificultad, eventualmente, me mantiene motivada y con ese coraje de buscar modelos innovadores de cómo solucionar el estrés.

Cada hito que uno gana, es como ‘¡Ahhh! Todo el esfuerzo que hice, toda la dificultad, todas esas horas que tuve que hacer algo y que sentía que no era fácil...’ Al final, pues es una gran emoción ver cómo eventualmente uno va ganando.

¿Tiene hermanos? ¿Cuántos son? ¿Usted es la mayor, la menor...? ¿Alguien más es médico?

Somos tres hermanos, yo soy la mayor. No hay ningún científico directamente en nuestra familia, tengo primos hondureños e italianos, pero no directamente nadie que trabaje en el ámbito de la ciencia.



Mi hermano, que aunque es empresario, sí trabaja en el ámbito de la salud. Él maneja y tiene unas clínicas para atención a migrantes latinoamericanos en Carolina del Norte, entonces es un modelo bastante altruista, donde él vio que hay inequidad.



Él le va a decir que yo aprendí de él, pero yo creo que él también aprendió de mí, ja, ja, ja. Y al final es ese mismo concepto que viene del altruismo, del ayudar al prójimo, que viene de lo que aprendimos de mi papá.