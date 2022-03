2022, el brillante año de Maity Interiano: “Se puede luchar por los sueños y se pueden lograr”

Con mucha gratitud, con mucha responsabilidad, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Después de diez años, sí, me toca comenzar un nuevo capítulo y no es fácil, los cambios a veces le dan a uno un poco de temor... Ha sido muy gratificante la manera en que me han recibido, tengo un excelente compañero (Félix de Bedout), es un excelente periodista que tiene una trayectoria intachable, así que solo puedo aprender de él. Lo asumo así con muchas ganas de seguir aprendiendo, leyendo y preparándome para todo lo nuevo y lo bueno que viene.

¡Ay, muchas gracias! Lo tomo con mucha responsabilidad, con mucho agradecimiento y con ganas de hacer las cosas bien. No solo por los logros que pueda yo obtener. Por la satisfacción de mi familia también, porque todo lo que a mí me pasa, bueno y malo, lo compartimos mucho en familia, pero también para esas próximas generaciones que vienen, que vean que se puede trabajar duro, que se puede luchar por los sueños y que se pueden lograr esos sueños y que el trabajo se tiene que hacer impecable. Entonces, cuando me dices algo como lo que me acabas de decir, es una gran responsabilidad... Así lo tomo, con las ganas de seguir haciéndolo bien para mí y para el resto de las personas que vienen y ven con mucho respeto esta carrera.

Desde el momento en que me voy de Honduras con muchas ilusiones de estudiar en el extranjero, me siento muy agradecida y afortunada de que pude dejar mi país para venir a estudiar a Carolina del Norte. Había clases en las que yo era la única latina, pero con mucho orgullo te puedo decir que ha sido de los mejores años de mi vida, es una excelente universidad que ha preparado a grandes periodistas y me dio la oportunidad de realmente darme cuenta que eso era lo que me gustaba.

A las 2:00 pm, cuando llego aquí a la sala de redacción de Univisión, comienzo a leer, a ver los reportajes que han preparado los diferentes corresponsales, es mucha lectura, es mucha preparación... Hacemos breves, hacemos headlines (titulares) y aunque suena como que ‘ay, desde las 2 para las 6’ el tiempo se va volando rápido y más ahora en estos días con tanta información de todas partes. Me siento con los redactores a revisar lo que ellos han escrito, a adaptarlo, cambiarlo, porque todavía estamos en ese proceso de ellos saber mi estilo y yo el de ellos. Y cuando menos vengo a ver ya es hora de comenzar el noticiero y se acaba en un abrir y cerrar de ojos... A las 7 pm tengo un break (descanso), voy a comer, para seguir en la jornada de las 11:30 de la noche. Entonces volvemos a hacer todo nuevamente, pero con mucho gusto, en esta etapa estoy volviendo a leer y aprender tanto, que no es que no lo hacía antes, simplemente que ya me lo sabía y me lo conocía tan bien que era mucho más fácil. Ahora siento como que estoy de regreso en la escuela, volviendo a tomar notas y esa sensación me gusta mucho.

Yo me levanto temprano, no tan temprano como antes. Ahora ya disfruto de mi café en mi casa, leo y veo las noticias, aprovecho en la mañana, después de esa llamada, a hacer ejercicio, ya estoy comiendo como que en horario normal, ya estoy volviendo a encontrar el gusto de cocinar, porque antes era lo que encontrara y me iba con mi yogurt o comía en la calle.

Cubrir la caravana y la frontera... Hay un antes y un después. Te lo digo de manera personal y te lo digo de manera profesional. En la caravana conocí a un niño llamado Snyder , él recién había cruzado la frontera de México-EEUU a través del río; estaba asustado, temblando porque hacía frío, estaba como desubicado, quería ver a su mamá, tenía mucho tiempo de no verla. Yo lo iba entrevistando y la gente lo iba viendo conmigo. Todo ese elemento sorpresa yo creo que la gente lo vivió y te digo que para mí fue muy importante, porque el poder de esta entrevista, su mamá supo que él había cruzado la frontera porque lo vio en Univisión, porque lo vio en “Despierta América”. Ese es el poder del periodismo, pero a la misma vez, a mí me trajo de regreso, literalmente, con los pies sobre la tierra y decir: ‘y esta es la realidad que viven millones de personas a diario en busca de un sueño americano’.

Fue una lección un poquito desagradable, porque lo admiraba muchísimo y porque fue difícil después hacer una historia con ‘sí, no, sí, no’, pero me enseñó muchísimo a no tomarlo personal, a buscarle la manera y sacar una historia. Siento que han sido muchas más las experiencias lindas que esas que son un poco desagradables, pero que te enseñan mucho.

Yo necesitaba esa entrevista y simplemente no estaba teniendo la respuesta y en ese instante yo pensaba: ‘será que algo dije, algo hice, algo ando puesto que lo incomodó’ y realmente no fue así, simplemente fue que él estaba teniendo un mal día y gracias a Dios fue temprano en la carrera, porque me di cuenta de que esa es la magia de nuestra profesión, que nunca sabes con lo que vas, uno lee y se prepara, y segundo que las personas que uno entrevista son personas como nosotras.

¡Wow! Qué buena pregunta... Creo que hace muchos años, cuando estaba comenzando, quizá entrevistar a Nicolas Cage (actor, comediante, director y productor estadounidense) fue difícil. Primero porque no tenía la experiencia que tengo ahora y después porque... Quiero pensar que él estaba teniendo un mal día, porque llegó y contestaba ‘sí, no, sí, no’ y yo estaba como ‘qué está pasando’.

Es difícil porque siempre he querido ser periodista, quizá... No sé, algo como maestra o psicóloga. Me encantan los niños y la educación, por eso te digo que quizá profesora.

¿Un periodista debe hacer las mejores preguntas o conseguir las mejores respuestas?

¡Wow, qué buena pregunta! Bueno, es que si tienes las mejores preguntas vas a recibir las buenas respuestas. Yo creo que un periodista tiene que saber escuchar y estar pendiente de los detalles. Y sí, tenemos que prepararnos, tenemos que saber y averiguar lo más que podamos, tener una lista de preguntas, pero también tener esa capacidad de saltarnos de la pregunta 3 a la 5 o la 7 o escuchar y yo creo que ahí es cuando salen las mejores respuestas.

Desde tu punto de vista, ¿qué le falta a la TV hondureña?

Como tengo tantos años viviendo en EEUU, no veo la televisión hondureña todos los días, entonces no me atrevería a decirte qué es lo que le falta, yo te puedo decir qué es lo que tiene; y lo que yo sé es que tiene mucha gente talentosa.

¿Qué te llena de impotencia?

La injustica. Ver las situaciones y las historias de la gente migrante da impotencia, frustración y tristeza.

Cambiando de tema... ¿Cómo te ha tratado la pandemia del coronavirus?

Han sido dos años de mucha experiencia. Creo que han sido dos años muy importantes. Profesionalmente me tocó reinventarme, descubrí lo que era transmitir a través de la computadora, hice de mi balcón el balcón de las orquídeas, no dejé de trabajar, aprendí a ser paciente. Me dio covid hace un año y no fue fácil, no estaba vacunada porque todavía no me tocaba y fue mucho tiempo de reflexión, tuve varios síntomas, gracias a Dios no fue nada grave, pero sí ha sido un momento de revaluarse y replantearse cuáles son las prioridades de uno en esta vida.

¿Qué lecciones te ha dejado el covid?

Me ha enseñado a ser paciente, a disfrutar el día a día, a vivir en gratitud. Yo te digo que la pandemia para mí fue un momento de una pausa obligatoria a muchas cosas, pero también tiempo para descubrir otras, desde mi amor por las flores hasta poder hacer tiempo para hablar con mis abuelos.

La pandemia me acercó mucho a mi abuelo, él estaba solito en Santa Rosa y todas las tardes hacíamos FaceTime y yo creo que si yo hubiera estado en mi acelere de todo eso, sí me hubiese preocupado como lo hago siempre, pero no hubiese habido esa conexión y fue muy especial para mí. Mi abuelito falleció en noviembre del año pasado, pero te puedo decir que disfruté tanto a mi abuelito, que a pesar de que no lo vi tan a menudo por la distancia y la pandemia, lo pude disfrutar y yo agradezco mucho eso.

¿Qué opinás de la migración vista desde nuestro país?

Es una realidad que se vive. Hasta no conversar con las personas que deciden ir en la caravana es que uno entiende realmente la desesperación que viven estas familias. A mí me partía el alma ver muchachitas de 15 años en esta travesía, porque eso es lo que es la caravana migrante, desesperadas por búsqueda de un mejor futuro.Yo espero que vengan años mejores, que tengamos un buen liderazgo y que pueda haber esa diferencia.