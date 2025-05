‘Mel’ Zelaya en asamblea de Libre: "Rixi los va a gobernar los próximos cuatro años"

El evento inició con discursos del expresidente y declaratorias de los diputados Hortencia "Pichu" Zelaya y Luis Redondo, este último siendo el actual presidente del Congreso Nacional (CN).

Zelaya indicó que "el principal actor de la historia es el pueblo, no somos nosotros. Esta asamblea es un mandato de nuestros estatutos con el fin de ratificar la voluntad popular expresada en las urnas, contundentemente a favor de la abogada Rixi Moncada".

Previo al ingreso y participación de Rixi Moncada, ‘Mel’ Zelaya dijo: "Para el que tenga dudas, aquí está la mujer que los va a gobernar con carácter los próximos cuatro años".

Seguidamente, Zelaya acotó que "se preocupa la oligarquía porque no se vende esta mujer (Rixi Moncada), porque no tiene precio, porque defiende al pueblo... No volverán. Además, el pueblo eligió los que van a ocupar los cargos en las 298 alcaldías de Honduras, vivan los alcaldes y candidatos. El pueblo seleccionó a quienes van a ser nuestros defensores, nuestros grandes dirigentes que se rajan la vida luchando por la resistencia y por el pueblo en el Congreso".

El expresidente fungió como moderador de la asamblea y continuó señalando: "Démosle un aplauso al compañero, sumado en esta lucha, Luis Redondo. Imagínese todo lo que se eligió en estas pasadas elecciones, al mismo tiempo las autoridades electas, coordinaciones y fíjese bien, solo déjeme decirle esto: coordinaciones generales, departamentales, de todas las secretarías para enarbolar la bandera de nuestros mártires, que nos antecedieron y que lucharon para que estuviéramos aquí".

Bajo la línea del programa, añadió: "Delegados, pónganse de pie... Vamos a hacer el acto oficial que mandan nuestros estatutos y después de estas proclamas, estará aquí esa persona que ustedes esperan, que se ha ganado su posición en la vida palmo a palmo desde las entrañas de la montaña de la Flor; la indígena, abogada, profesora y líder política Rixi Moncada".

Minutos antes de darle paso a la exministra de Defensa, quien renunció a su cargo el miércoles para centrarse en su campaña, puntualizó: "Hay que derrocar a quienes se niegan a los cambios y transformación propuesta por el histórico Partido Libertad y Refundación. No voy a leer en un ningún teleprónter porque no somos candidatos ni títeres de la oligarquía (lee el juramento)".

Esto último como dardo a Salvador Nasralla, quien en un reciente evento del Partido Liberal, leyó un discurso mediante la ayuda de un teleprónter (dispositivo que muestra un texto a un orador para que pueda leerlo mientras habla, manteniendo la mirada hacia el público)

"El bipartidismo le teme a Rixi Moncada, el golpismo le teme a Rixi Moncada... No más corrupción de las élites que conspiraron para romper el orden democrático en Honduras", fustigó ‘Mel’ Zelaya.