Horóscopo de hoy viernes 23 de mayo: problemas y sorpresas, según las predicciones

Tegucigalpa, Honduras.- Las emociones contenidas empiezan a hacer presión. Algunos signos notarán un descenso en la tensión, pero otros enfrentarán roces familiares, agotamiento físico o decisiones pospuestas que reclaman atención inmediata.

El cuerpo, la rutina y los vínculos exigen reajustes. Aunque el día promete calma en ciertos entornos, también deja ver fisuras donde parecía haber equilibrio.

ARIES (21 de marzo - 20 de abril): La semana llega casi a su fin de forma tranquila. La tensión desaparecerá, el dolor de cabeza irá remitiendo y el trabajo quedará suspendido hasta mañana, incluso en el hogar. Nadie vendrá a romper esta armonía y disfrutarás del día con los tuyos más cercanos.

TAURO (21 abril - 20 mayo): Después de unos días de descontrol, deberías cambiar algunos esquemas sobre tu estado físico. Inicia una dieta alimenticia y practica algún deporte; te vendrá de maravilla. En el trabajo se van a ir solucionando los problemas sobre tu futuro.

GÉMINIS (21 mayo - 21 junio): Una fiesta familiar te ronda, pero aunque no tengas ninguna gana de celebrar, no tendrás más remedio que cumplir. Descubrirás que lo pasas mejor de lo que creías viendo a personas que te hablarán de otros tiempos de la familia.

CÁNCER (22 junio - 22 julio): El deporte puede cambiar radicalmente tu estado de ánimo. Estarás dispuesto a hacer el mayor de los esfuerzos porque sabes que después te vas a sentir mejor. El cuerpo te responderá mejor de lo que esperas y quedarás satisfecho de ti mismo.

LEO (23 julio - 22 agosto): Jornada de mucha actividad profesional en la que combinarás tareas propias y ajenas; te sentirás muy activo y resuelto y tu espíritu solidario será recompensada. Buen momento para las reivindicaciones salariales.

VIRGO (23 agosto - 21 septiembre): Inicias un período en el que las relaciones sociales tendrán un peso importante. En lo sentimental, pueden surgir distanciamientos y recelos por esta causa. No te costará mucho esfuerzo aclarar la situación y darle la importancia que merece.

LIBRA (22 septiembre - 22 octubre): Económicamente te encuentras en un momento de indecisión sobre qué hacer con ese dinero que ha llegado a tus manos inesperadamente. No te preocupa equivocarte en la decisión; simplemente no tienes ni idea de qué hacer con él, aunque de momento un viaje no estará nada mal.

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre): La armonía se hace dueña de tu ámbito sentimental, si tienes pareja, serás una señal de que puede ir en serio, y si la estás buscando, tal vez la tengas más cerca de lo que crees. Un detalle personal por tu parte vendría muy bien a la relación.

SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre): Cuidado con los achaques: ante el menor síntoma, acude al médico y trata de hacerte un buen chequeo. No dejes que pequeños problemillas físicos, de fácil solución, te acaben arruinando un fin de semana que se presenta inmejorable.

CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero): Es posible que te levantes con el pie izquierdo, y lo cierto es que estarás dispuesto a discutir hoy por las cosas más insignificantes, sobre todo si tienes claro que llevas la razón. Pero no será una buena forma de llegar a casa, donde te esperan sorpresas.

ACUARIO (22 enero - 21 febrero): Tu talante trabajador y equilibrado, dispuesto a solucionar problemas a fuerza de voluntad, te servirá para convertirte en el líder de un grupo que se forma ahora en tu entorno social o de trabajo.

PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo): Sigue tu intuición a la hora de planificar el tiempo libre; por poco que les pueda apetecer a los demás, diversas circunstancias se aliarán contigo para hacer que tus planes resulten perfectos y te sean muy agradecidos.