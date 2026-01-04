“Entregada a Dios”: así era doña Suany, mujer que murió aplastada por un contenedor en SPS

Este es el rostro de doña Suany Lizeth Aguiluz Reyes, de 60 años, "una mujer entregada a Dios", como lo indican sus conocidos, quien perdió la vida luego de que un contenedor cayera sobre ella en San Pedro Sula.
Se conoció que la señora estaba parada en ese lugar esperando abordar un transporte público, cuando el pesado vehículo cayó sobre ella.
El accidente se registró precisamente en el bulevar del Este, a la altura de una plaza comercial de la colonia Satélite, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, el pasado 2 de enero
Varios ciudadanos han lamentado en redes sociales la muerte de Suany, quien ha sido descrita especialmente como una “buena persona y una mujer entregada a Dios”.
De acuerdo con varias personas, la fémina asistía a la iglesia y era una “fiel servidora de Dios”.
"Ella iba a la iglesia donde asistimos. Era una persona servidora, fiel a Dios. Hermana Suany, no lo podemos creer", comentó Elia.
Preliminarmente se dio a conocer que la rastra habría volcado tras frenar de forma repentina para evitar colisionar con un bus tipo rapidito.
El frenazo del conductor de la rastra hizo que perdiera el control del vehículo pesado y, tras ello, el contenedor cayera sobre la mujer.
Según testigos, el conductor del rapidito le habría quitado el derecho de vía al de la rastra. Al lugar llegaron familiares llorando y lamentando lo ocurrido.
La Policía explicó al medio de comunicación local “Acceso Informativo” que se mantiene la investigación para determinar si hubo un segundo vehículo involucrado, lo cual todavía no ha sido confirmado.