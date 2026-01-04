¿Cuánto dinero le debe Honduras a Venezuela y cómo queda la deuda tras captura de Maduro?

¿Cuánto dinero le debe Honduras a Venezuela y cómo queda la deuda tras la captura de Nicolás Maduro? ¿Cambiará algo con respecto a la obligación financiera y cómo se ha ido saldando? Esto es lo que se sabe.
Hasta febrero de 2023, A 80.1 millones de dólares (casi 2,000 millones de lempiras) ascendía la deuda que Honduras mantenía a febrero de 2023 con Venezuela por créditos gestionados en los gobiernos de los expresidentes Manuel Zelaya y Hugo Chávez.
Las deudas se desglosaban así: 55.4 millones de dólares, derivados de obligaciones con Petrocaribe; y 24.7 millones de dólares por una línea de crédito con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).
En marzo de 2023, tras regresar de Venezuela, el expresidente Manuel Zelaya informó que existía “una deuda que Honduras guarda con Venezuela por los fondos que se desembolsaron en mi gobierno por parte del Alba y Petrocaribe, los dos fondos que Venezuela nos proporcionó Honduras no honró las deudas, se deben por ambos créditos y hay que decir que mi gobierno no gastó esos fondos, le quedaron al golpismo”.
En relación a dicha deuda, Zelaya contó que “en el Alba fueron desembolsos de 50 millones de dólares y otro de 30 millones de dólares de Petrocaribe, la deuda la tienen que consolidar tanto cuantitativamente como con los saldos en mora más los montos de la deuda y hay un equipo de Finanzas trabajando. Pagábamos el 50 por ciento de manera inmediata y el otro 50 por ciento a 20 o más años”.
La obligación con Venezuela se adquirió en 2008 con un monto inicial de $140.6 millones (L 2,700 millones al cambio de esa fecha). De esos 140 millones de dólares, 110.6 fueron con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y 30 millones con Bandes.
En 2017 PDVSA vendió la deuda que tenía con la República de Honduras a un ente financiero privado. El millonario endeudamiento vence en 2032 y tiene un servicio anual de 4.8 millones de dólares, que es el pago de capital e intereses al año.
El trato con Petrocaribe fue que se proporcionaba combustible a Honduras y había que pagar al contado por parte de los importadores de petróleo y de ese pago total, el 50% quedaba en crédito con condiciones favorables y el 50% de contado, un 50% es el que se cobra.
Mientras Marlon Ochoa fue ministro de Finanzas, EL HERALDO le consultó sobre esa deuda y cómo se estaba pagando, afirmó que Venezuela tenía problemas para recibir los pagos al ser sancionado internacionalmente.
Aunque Nicolás Maduro fue capturado y derrocado por EE UU, la obligación financiera se mantiene y lo que hubo fue un acuerdo verbal de parte del gobierno de Maduro. ¿En qué consistía ese acuerdo? En que Honduras pagaba y los fondos volverían a Honduras con proyectos sociales de parte de Venezuela.