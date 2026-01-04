¿Cuánto dinero le debe Honduras a Venezuela y cómo queda la deuda tras captura de Maduro?

En relación a dicha deuda, Zelaya contó que “en el Alba fueron desembolsos de 50 millones de dólares y otro de 30 millones de dólares de Petrocaribe, la deuda la tienen que consolidar tanto cuantitativamente como con los saldos en mora más los montos de la deuda y hay un equipo de Finanzas trabajando. Pagábamos el 50 por ciento de manera inmediata y el otro 50 por ciento a 20 o más años”.