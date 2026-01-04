Sube a 80 el número de muertos tras bombardeo militar de EE UU en Venezuela, según medio

Caracas, Venezuela.— La cifra de fallecidos tras el bombardeo de Estados Unidos en Venezuela ascendió a 80 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

La estadistica no ha sido confirmada oficialmente, sin embargo, de acuerdo con The New York Times, un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato confirmó la cifra.

El medio indicó que el número podría seguir aumentando en los próximos días, mientras las autoridades venezolanas realizan un recuento exhaustivo de los afectados.