Venezuela acusa a EE  UU de matar “a sangre fría” al equipo de seguridad de Maduro

Caracas, Venezuela.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que tachó como "cobarde secuestro" y afirmó, en un comunicado, que ocurrió "luego de asesinar a sangre fría a gran parte" del equipo de seguridad del líder chavista. En el comunicado, leído por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el alto mando militar venezolano dijo estar "unido, cohesionado, ante la agresión imperial", como calificó los ataques estadounidenses del sábado en Caracas. En este sentido, afirmó que Nicolás Maduro es el presidente constitucional del país y exigió su "pronta liberación" junto a la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada por Estados Unidos.

"Es el presidente Nicolás Maduro el auténtico y genuino líder constitucional de todos los venezolanos", reiteró. No obstante, el militar reconoció la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la noche del sábado ordenó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta Ejecutiva de Maduro, asuma como presidenta encargada del país. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, afirmó que el alto mando respalda "plenamente" el decreto de conmoción exterior declarado en la víspera y que otorga al Estado facultades especiales para tomar medidas en situaciones de conflicto. Igualmente, hizo un llamado a la población a retomar sus actividades económicas, laborales y también las educativas en los próximos días.