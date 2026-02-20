10,000 cuadernos Quick: una apuesta por el futuro educativo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cada sueño comienza con una hoja en blanco, un lienzo donde se escriben historias llenas de imaginación, esperanza y futuro. En cada palabra que un niño plasma, se construye un camino hacia la inspiración, un paso más cerca de alcanzar sus metas y transformar sus anhelos en realidades que transformarán sus vidas.
Y es que, diez mil historias se escribirán este 2026 en hojas nuevas gracias a Papelería Quiñónez y sus Cuadernos Quick , que por 23 años han caminado de la mano con la Maratón del Saber de EL HERALDO, sembrando oportunidades para los niños más vulnerables de Honduras.
La Maratón del Sabre se ha convertido en una campaña que despierta solidaridad. Año tras año, empresas y ciudadanos se suman, pero el respaldo constante de Cuadernos Quick ha sido un pilar que sostiene esta cruzada educativa con firmeza y compromiso hacia la educación del país.
Cada cuaderno Quick pasa por manos trabajadoras que entienden que están preparando algo más que papel grabado. En Quiñónez Industrial se aparta tiempo, se revisa calidad y se cuida cada detalle, pensando en el niño que lo abrirá con ilusión para escribir su historia.
Son 10,000 cuadernos que viajarán desde la fábrica hasta las manos de quienes más los necesitan. Diez mil oportunidades para escribir tareas, dibujar mapas, copiar poemas y anotar sueños que algún día podrían cambiar el país.
En cada entrega se reciben abrazos de agradecimiento, sonrisas tímidas y la emoción de quien estrena un cuaderno nuevo en su pupitre. Para muchos pequeños, este cuaderno será el único nuevo que tengan en el año escolar para poder cumplir sus sueños.
Jorge Quiñones, gerente general de Cuadernos Quick, lo resume como una historia compartida que ya supera las dos décadas de compromiso ininterrumpido con la niñez hondureña.
"Realmente, desde la primera vez que nos invitaron a participar con ustedes en esta Maratón del Saber, nunca dudamos en decir que sí. Hemos estado con ustedes con mucho gusto y mucha satisfacción; es compartir de lo que recibimos como empresa y como hondureños comprometidos."
El empresario explica que la iniciativa no solo representa un aporte institucional, sino un esfuerzo colectivo que involucra a todo lo personal.
“Lo hacemos con mucha satisfacción, no solamente como empresa, sino también todos los empleados que producimos y trabajamos aquí, y aparte de ser una responsabilidad, es una muestra de solidaridad para impulsar la educación con acciones concretas.”
Para Quiñonez, el desarrollo de Honduras tiene una raíz clara y profunda: la formación de sus ciudadanos desde la infancia.
"El desarrollo de cada país es la educación. Y en eso estamos, queriendo que el país mejore. Sabemos que un cuaderno no lo es todo, pero sí es una herramienta básica que permite que un niño continúe aprendiendo y soñando en grande."
Quiñónez Industrial nació hace 50 años como un negocio familiar que fue creciendo con el paso del tiempo, hasta convertirse en referente del rubro papelero en el país.
"Parte de la responsabilidad que tenemos con Honduras es sacar adelante a nuestros niños y que puedan ser educados. Es una parte nada más la que nosotros ponemos; también están las autoridades y los padres de familia, que tienen su papel fundamental".
En comunidades donde el ingreso alcanza apenas para lo indispensable, un cuaderno puede marcar la diferencia entre asistir motivado o sentirse triste por no tener un cuaderno nuevo.
"Como toda sociedad, hay una parte lamentable que no tiene los mayores recursos para poner a sus hijos a estudiar. Entonces, es ahí donde entramos nosotros, a cumplir una parte de esa deficiencia y aportar desde nuestras posibilidades."
Aunque los años han pasado, Quiñones recuerda con cariño su etapa escolar y el entusiasmo que le producía asistir a clases.
“Ya son muchos años desde niño, pero créanme que siempre me gustó la escuela. Quiero invitar a todas aquellas personas y empresas responsables en la sociedad a que participen en estos eventos; el futuro de Honduras está en la educación de nuestros niños.”
La confianza depositada en EL HERALDO para hacer llegar los cuadernos a destino es, para el empresario, parte esencial del proceso solidario.
"Yo veo las fotos que ustedes toman, la presentación gráfica que hacen de la entrega, y me siento muy satisfecho de participar en eso. Ahí está la confianza que nosotros tenemos de que el cuaderno llega a las manos correctas."
En una entrega reciente, en la aldea Montaña Grande, Santa Lucía, al noreste de la capital hondureña, los niños comenzaron el año escolar con cuadernos nuevos bajo el brazo. Algunos los abrieron de inmediato para escribir su nombre en la primera página, como quien firma un pacto con el futuro.
Los padres agradecieron el gesto que alivia la carga económica del inicio de clases. Para ellos, cada cuaderno recibido representa un gasto menos y una preocupación que se transforma en esperanza.
Este 2026 se escribe una historia que ya suma 23 años, donde las empresas como Papelería Quiñónez, a través de la Maratón del Saber se unen para recordar que invertir en educación es sembrar el porvenir de cada niño hondureño que construye su futuro.