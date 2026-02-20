10,000 cuadernos Quick: una apuesta por el futuro educativo de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Cada sueño comienza con una hoja en blanco, un lienzo donde se escriben historias llenas de imaginación, esperanza y futuro. En cada palabra que un niño plasma, se construye un camino hacia la inspiración, un paso más cerca de alcanzar sus metas y transformar sus anhelos en realidades que transformarán sus vidas.

Y es que, diez mil historias se escribirán este 2026 en hojas nuevas gracias a Papelería Quiñónez y sus Cuadernos Quick , que por 23 años han caminado de la mano con la Maratón del Saber de EL HERALDO, sembrando oportunidades para los niños más vulnerables de Honduras.

La Maratón del Sabre se ha convertido en una campaña que despierta solidaridad. Año tras año, empresas y ciudadanos se suman, pero el respaldo constante de Cuadernos Quick ha sido un pilar que sostiene esta cruzada educativa con firmeza y compromiso hacia la educación del país.

Cada cuaderno Quick pasa por manos trabajadoras que entienden que están preparando algo más que papel grabado. En Quiñónez Industrial se aparta tiempo, se revisa calidad y se cuida cada detalle, pensando en el niño que lo abrirá con ilusión para escribir su historia.

Son 10,000 cuadernos que viajarán desde la fábrica hasta las manos de quienes más los necesitan. Diez mil oportunidades para escribir tareas, dibujar mapas, copiar poemas y anotar sueños que algún día podrían cambiar el país.

En cada entrega se reciben abrazos de agradecimiento, sonrisas tímidas y la emoción de quien estrena un cuaderno nuevo en su pupitre. Para muchos pequeños, este cuaderno será el único nuevo que tengan en el año escolar para poder cumplir sus sueños.

Jorge Quiñones, gerente general de Cuadernos Quick, lo resume como una historia compartida que ya supera las dos décadas de compromiso ininterrumpido con la niñez hondureña.

"Realmente, desde la primera vez que nos invitaron a participar con ustedes en esta Maratón del Saber, nunca dudamos en decir que sí. Hemos estado con ustedes con mucho gusto y mucha satisfacción; es compartir de lo que recibimos como empresa y como hondureños comprometidos."