Billetera de víctima y manchas de sangre hallan en casa de acusados de doble crimen en El Progreso

Un arma de fuego, municiones, casquillos de bala, prendas con manchas de sangre, la billetera de una de las víctimas, fueron parte de la evidencia hallada en la vivienda

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 08:14
Un arma de fuego, municiones, casquillos, prendas con manchas de sangre, la billetera de una de las víctimas y un documento relacionado con una deuda por 230,000 lempiras forman parte de la evidencia hallada por autoridades en la vivienda de la pareja acusada del asesinato de dos esposos en El Progreso, Yoro.

 Foto: Redes sociales
El allanamiento fue ejecutado por equipos del Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la casa de Ángel David Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda, señalados por la muerte de José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García.

 Foto: Redes sociales
Entre los indicios recolectados destaca el vehículo en el que las víctimas habrían salido junto a los acusados, el cual presentaba un orificio de bala en el lado izquierdo.

Foto: Redes sociales
Según las autoridades, dentro de la vivienda se encontraron elementos que vinculan directamente a los sospechosos con el doble crimen.

 Foto: Redes sociales
En el horno de la estufa de la cocina, los investigadores localizaron la billetera de una de las víctimas.

Foto: Redes sociales
Asimismo, hallaron calcetines con manchas de sangre, dos casquillos de bala dentro de una bolsa verde en el basurero de la cocina, un arma de fuego, municiones, hisopos con aparentes rastros hemáticos y seis teléfonos celulares.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con los agentes, también fue encontrado un documento correspondiente a un contrato de renovación de préstamo por 230,000 lempiras, en el que figuraban los nombres tanto de los acusados como de las víctimas.

Foto: Redes sociales
Según las indagaciones, esta deuda, otorgada en diciembre de 2023, sería el móvil del crimen.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades indicaron que, tras cometer el hecho, los imputados habrían regresado a su vivienda y limpiado la camioneta para eliminar rastros de sangre.

 Foto: Redes sociales
La evidencia recolectada en la escena y durante el allanamiento forma parte de las pruebas que sustentan el requerimiento fiscal por el delito de asesinato.

 Foto: EL HERALDO
Una jueza dictó prisión preventiva contra Ángel Alvarado Sierra y Gina Azucena Poveda y ordenó su traslado al Centro Penal de El Progreso, mientras continúan los peritajes y el proceso judicial en su contra.

 Foto: EL HERALDO
El doble crimen ocurrió la noche del martes 10 de febrero en El Progreso, Yoro, cuando los esposos José Darío Caballero Zelaya y Sobeyda Rodríguez García fueron asesinados a balazos.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las víctimas y los ahora acusados mantenían una relación de amistad de al menos cinco años. La noche del hecho, habrían compartido inicialmente en una vivienda y posteriormente salieron juntos hacia Tela.

 Foto: Redes sociales
Según las diligencias, cuando regresaban a la residencial La Granja, en El Progreso, los esposos fueron atacados a disparos dentro de la camioneta en la que se transportaban.

 Foto: EL HERALDO
Sus cuerpos fueron abandonados en la orilla de la carretera CA-13, en el tramo entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro, y encontrados la mañana del miércoles 11 de febrero.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades señalaron que, tras el crimen, los sospechosos realizaron una llamada al sistema de emergencias 911 para reportar el hecho y también acudieron a una estación policial para brindar su versión. No obstante, inconsistencias en el relato despertaron sospechas y dieron inicio a una investigación que derivó en su captura.

 Foto: Redes sociales
