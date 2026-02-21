  1. Inicio
"Dios que haga justicia": Mujer fue asesinada a disparos mientras dormía en La Ceiba

Yaneth Alcides Rodríguez, de 63 años, fue encontrada muerta y semidesnuda en su vivienda en el sector Sinaí. ¿Qué se sabe del caso? Aquí los detalles

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 20:10
Como Yaneth Alcides Rodríguez Isaula fue identificada la fémina hallada muerta al interior de su vivienda en el sector Sinaí, en El Bonitillo, La Ceiba, el pasado viernes 20 de febrero. ¿Había recibido amenazas? A continuación lo que se sabe del hecho.

Foto: redes sociales
Según el reporte preliminar, desconocidos ingresaron a la vivienda de la fémina mientras descansaba para asesinarla. Su cuerpo quedó tendido boca abajo en su propia cama, semidesnuda.

Foto: redes sociales
De acuerdo con el informe forense, el cuerpo de la mujer de aproximadamente 63 años, presentaba múltiples heridas por arma de fuego, además de un corte causado por arma blanca en el cuello.

 Foto: redes sociales
Tras un llamado de alerta, autoridades arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del caso.

Foto: redes sociales
Vecinos y testigos de la zona han mencionado que Yaneth había regresado de México hace varios meses. También que había recibido amenazas previamente, aunque las autoridades aún no confirman esta información oficialmente.

 Foto: redes sociales
Hasta ahora, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores.

Foto: redes sociales
Rodríguez vivía sola en la vivienda en la que fue ultimada, sus familiares confirmaron que tiene varios hijos, pero que residen actualmente en los Estados Unidos.

Foto: redes sociales
El caso ha generado consternación en la zona de El Bonitillo. Los vecinos y conocidos de la víctima piden a las autoridades que investiguen y que se haga justicia. Su familia se encuentra devastada, pero aseguran dejar este caso en las manos de Dios.

Foto: redes sociales
"Todos los días me llamaba, el jueves no me contestó, y ya el viernes me estaban dando la noticia. Dios que haga justicia", expresó Argentina Rodríguez, hermana de la víctima este sábado mientras retiraba su cadáver de la morgue del Ministerio Público en La Ceiba.

 Foto: redes sociales
Sus restos mortales fueron trasladados hacia Olanchito para darle el último adiós.

Foto: redes sociales
