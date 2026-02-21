"Dios que haga justicia": Mujer fue asesinada a disparos mientras dormía en La Ceiba

Como Yaneth Alcides Rodríguez Isaula fue identificada la fémina hallada muerta al interior de su vivienda en el sector Sinaí, en El Bonitillo, La Ceiba, el pasado viernes 20 de febrero. ¿Había recibido amenazas? A continuación lo que se sabe del hecho.
Según el reporte preliminar, desconocidos ingresaron a la vivienda de la fémina mientras descansaba para asesinarla. Su cuerpo quedó tendido boca abajo en su propia cama, semidesnuda.
De acuerdo con el informe forense, el cuerpo de la mujer de aproximadamente 63 años, presentaba múltiples heridas por arma de fuego, además de un corte causado por arma blanca en el cuello.
Tras un llamado de alerta, autoridades arribaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del caso.
Vecinos y testigos de la zona han mencionado que Yaneth había regresado de México hace varios meses. También que había recibido amenazas previamente, aunque las autoridades aún no confirman esta información oficialmente.
Hasta ahora, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores.
Rodríguez vivía sola en la vivienda en la que fue ultimada, sus familiares confirmaron que tiene varios hijos, pero que residen actualmente en los Estados Unidos.
El caso ha generado consternación en la zona de El Bonitillo. Los vecinos y conocidos de la víctima piden a las autoridades que investiguen y que se haga justicia. Su familia se encuentra devastada, pero aseguran dejar este caso en las manos de Dios.
"Todos los días me llamaba, el jueves no me contestó, y ya el viernes me estaban dando la noticia. Dios que haga justicia", expresó Argentina Rodríguez, hermana de la víctima este sábado mientras retiraba su cadáver de la morgue del Ministerio Público en La Ceiba.
Sus restos mortales fueron trasladados hacia Olanchito para darle el último adiós.