Capturan a mujer acusada de extorsionar transportistas en Comayagüela

Según las investigaciones, la mujer exigía pagos periódicos bajo amenazas contra la vida y bienes de sus víctimas. Durante el operativo se le decomisó dinero en efectivo

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 12:53
Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a Karla Marisol Majano Flores, de 30 años, en la colonia 3 de Mayo de Comayagüela, acusada de extorsionar a transportistas y pequeños comerciantes en nombre de la banda denominada “M1”.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer exigía pagos periódicos a sus víctimas bajo amenazas contra su vida o sus bienes.

Las denuncias interpuestas por afectados, tras varias semanas de intimidaciones, permitieron a las autoridades ejecutar el operativo de captura.

Durante la detención, los agentes decomisaron dinero en efectivo, que sería producto de los cobros ilegales, así como un teléfono celular que será sometido a análisis para identificar a posibles cómplices y ampliar la línea de investigación.

Según el informe policial, Majano realizaba los cobros de manera directa y también mediante llamadas telefónicas, estableciendo cuotas obligatorias a transportistas y comerciantes de distintos sectores de la capital.

Las autoridades detallaron que la detención forma parte de un operativo más amplio orientado a desarticular estructuras dedicadas a la extorsión.

La imputada ya había enfrentado procesos judiciales por delitos similares.

Tras su captura, será remitida nuevamente ante los tribunales competentes para responder por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

Dipampco informó que las acciones continuarán en diferentes puntos de la capital con el objetivo de debilitar la estructura de la banda “M1” y reducir los casos de cobros ilegales que afectan al sector transporte y al comercio.

Las investigaciones siguen en curso.

