  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso

Un joven que se transportaba en su motocicleta perdió la vida la mañana de este sábado tras una triple colisión que se registró en El Progreso, Yoro. Aquí los detalles

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 11:16
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
1 de 12

Daniel Aarón Peña es la víctima de un mortal accidente vehicular que se registró este sábado 21 de febrero en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro. Aquí los detalles.

 Fotos: Cortesía | Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
2 de 12

Daniel se conducía en su motocicleta cerca de la gasolinera ubicada en la colonia Bendeck cuando fue embestido.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
3 de 12

Ya salió a la luz un video donde se puede ver cómo ocurrió el brutal impacto.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
4 de 12

Según se puede ver en las imágenes, un vehículo turismo color blanco invade el carril de Peña y este impacta de frente.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
5 de 12

Luego un segundo vehículo vuelve a impactarlo, terminando con su vida instantáneamente.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
6 de 12

Este fue el segundo vehículo involucrado en el accidente, que muestra el fuerte golpe que recibió del vehículo en contravía.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
7 de 12

El joven motociclista voló por los aires tras el impacto del vehículo blanco, que luego impactó en el lado del pasajero al automotor azul antes de huir de la escena, mientras el joven cayó a un lado.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
8 de 12

La motocicleta en la que se conducía Peña quedó totalmente destruida.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
9 de 12

El cuerpo de Peña estaba a unos metros de su vehículo y cerca del último carro con el que impactó.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
10 de 12

Hasta el lugar del hecho llegaron sus familiares, quienes no podían creer lo que acababa de pasar.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
11 de 12

Las autoridades de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena.

 Foto: Captura de video
Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso
12 de 12

Así quedó la escena del brutal accidente que deja una víctima mortal más y al sospechoso de provocar la tragedia prófugo de la justicia.

 Foto: Captura de video
Cargar más fotos