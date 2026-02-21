Daniel Peña iba a trabajar cuando fue embestido por dos carros en El Progreso

Daniel Aarón Peña es la víctima de un mortal accidente vehicular que se registró este sábado 21 de febrero en la colonia Bendeck de El Progreso, Yoro. Aquí los detalles.
Daniel se conducía en su motocicleta cerca de la gasolinera ubicada en la colonia Bendeck cuando fue embestido.
Ya salió a la luz un video donde se puede ver cómo ocurrió el brutal impacto.
Según se puede ver en las imágenes, un vehículo turismo color blanco invade el carril de Peña y este impacta de frente.
Luego un segundo vehículo vuelve a impactarlo, terminando con su vida instantáneamente.
Este fue el segundo vehículo involucrado en el accidente, que muestra el fuerte golpe que recibió del vehículo en contravía.
El joven motociclista voló por los aires tras el impacto del vehículo blanco, que luego impactó en el lado del pasajero al automotor azul antes de huir de la escena, mientras el joven cayó a un lado.
La motocicleta en la que se conducía Peña quedó totalmente destruida.
El cuerpo de Peña estaba a unos metros de su vehículo y cerca del último carro con el que impactó.
Hasta el lugar del hecho llegaron sus familiares, quienes no podían creer lo que acababa de pasar.
Las autoridades de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y acordonaron la escena.
Así quedó la escena del brutal accidente que deja una víctima mortal más y al sospechoso de provocar la tragedia prófugo de la justicia.