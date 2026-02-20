Hallan 30 casquillos de bala en escena del crimen de expolicía Fernando Mercado

El hallazgo de al menos 30 casquillos de bala marcó la escena del crimen donde fue asesinado un supuesto exagente policial, identificado como Fernando Mercado, un hecho violento que ha generado alarma en la zona oriental del país este viernes -20 de febrero-.
El ataque ocurrió la noche de este viernes frente a su vivienda, en el barrio Las Lomitas, en el departamento de El Paraíso, según reportes preliminares de las autoridades.
Sujetos desconocidos lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarle la muerte.
De acuerdo con información inicial, el ahora occiso habría formado parte en el pasado de la Policía Nacional, sin embargo, actualmente se dedicaba a la distribución de gas LPG, actividad que realizaba en la zona.
El cuerpo quedó tendido frente a la vivienda, mientras los atacantes escaparon con rumbo desconocido. Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con el crimen.
Vecinos del sector relataron que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en rápida sucesión. Tras el tiroteo, alertaron de inmediato a las autoridades policiales. Durante la inspección inicial se contabilizaron aproximadamente 30 casquillos de bala.
Los indicios balísticos serán clave para determinar el tipo de arma utilizada y la dinámica del ataque. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el móvil del asesinato.
Al sitio también se hizo presente el equipo de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico. El procedimiento se desarrolló bajo resguardo policial.
El crimen generó consternación entre los habitantes del sector, quienes observaron con preocupación el despliegue de seguridad.
Las investigaciones continúan en curso para esclarecer el caso y dar con los responsables. Mientras tanto, el hallazgo de los casquillos se mantiene como una de las principales evidencias del ataque.