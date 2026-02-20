Abogado y su pareja invitaron a menor a hacer una pijamada y se grabaron “abusando” de ella

Una menor de 14 años habría sido víctima de abuso sexual por parte del profesional del derecho y su acompañante en la capital hondureña.
Mediante labores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), un equipo de funcionarios logró la detención de la pareja, acusada de supuestas agresiones sexuales y violación en perjuicio de la adolescente.
La operación de captura se llevó a cabo entre un sector del Bulevar Juan Pablo II y el barrio Los Dolores de Tegucigalpa, en el Distrito Central.
Los aprehendidos son un hombre de 34 años, de profesión abogado, y una mujer de 20 años; ambos son originarios y residentes de la capital.
Según las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 15 de febrero del 2026 en horas de la noche. Los detalles del caso revelan un modus operandi basado en el engaño.
La joven de 20 años, quien tiene vínculos familiares con la víctima, aprovechó que la menor se encontraba sola en casa para proponerle una pijamada, asegurándole que compraría comida para compartir.
Posteriormente, el abogado llegó a la vivienda. En ese momento, la sospechosa llevó a la menor a una habitación, donde le propuso mantener contacto sexual con ella y su novio, propuesta que la víctima rechazó de inmediato.
Tras la negativa, la mujer de 20 años ignoró la voluntad de la menor y procedió a despojarla de su ropa. Supuestamente, ambos abusaron sexualmente de la víctima mientras grababan el acto con sus teléfonos celulares; luego del ataque, huyeron del lugar con rumbo desconocido.
En cuanto se tuvo conocimiento de los hechos, agentes especialistas en investigación de Delitos Especiales de la DPI iniciaron las diligencias pertinentes para localizar y detener a los sospechosos de forma inmediata.
Al momento de la detención se les decomisaron dos teléfonos celulares, los cuales serán remitidos al Ministerio Público junto al expediente investigativo como evidencia del ilícito. Por ahora, los arrestados han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.