El enojo de Messi contra los árbitros y tuvo que ser controlado por Suárez tras derrota

Los Ángeles, Estados Unidos.- El argenitno Lionel Messi y el Inter Miami comenzaron con el pie izquierdo ala defensa del título sufriendo una goleada por Los Ángeles FC en la MLS 2026. El astro argentino finalizó el encuentro con visibles muestras de enfado, en especial hacia el trabajo del árbitro canadiense Pierre Luc Lauziere.

La escena, registrada en las entrañas del Coliseo de Los Ángeles, muesta a Messi intentando ingresar al vestuario de la terna arbitral tras el partido, ya que tuvo un cruce con el juez central, cuya labor fue cuestionada según la reacción del rosarino. En las imágenes se observa que Luis Suárez es quien intenta contenerlo y finalmente lo saca del vestidor de los árbitros para que la situación no se salga de control.

"Este incidente después del partido seguramente será investigado por la MLS. Lionel Messi estaba muy molesto y fue Luis Suárez quien debió contenerlo. Intentó ir por el mismo acceso de los árbitros", explicó el reportero José Armando, compartiendo el video que no tardó en viralizarse por las redes sociales. "Me encanta verlo enojado. No le gusta perder ni a las bolitas. Vamos Lionel", "Vi el partido y el árbitro debería ser sancionado porque le hicieron muchas faltas a Messi que el árbitro no sancionó" y "Que tan jodida debe estar la situación para que Luis Suárez sea el que la calma", fueron alguno de los comentarios de los usuarios. En conferencia de prensa, Javier Mascherano reconoció la superioridad de LAFC y asumió la responsabilidad por el resultado. "Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño", expresó el DT. "Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho", sostuvo.