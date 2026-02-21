Futbolistas hondureños que ganaron millones en el extranjero y los impresionantes lujos que tenían

Te mostramos cómo era la vida de los futbolistas hondureños que han pasado por el extranjero. Así era el día a día lleno de lujos que tenían.
David Suazo - Es ampliamente considerado el futbolista hondureño que mayores ingresos percibió en su carrera europea. Su traspaso del Cagliari al Inter de Milán en 2007 se cerró por unos 14 millones de euros.
En su etapa con el Inter (2007-2011), llegó a percibir salarios anuales brutos superiores a los 7 millones de dólares en sus mejores temporadas (2009-2011), acumulando más de 15 millones de dólares solo en su periodo con el club milanés.
Ese buen ingreso económico le permitió darse una vida llena de comodidades en el viejo continente junto a su familia.
Wilson Palcios - Protagonizó los traspasos más costosos para un hondureño en la Premier League. El Tottenham Hotspur pagó aproximadamente 12 millones de libras (unos 19 millones de dólares en su momento) al Wigan por sus servicios en 2009.
u paso por el Tottenham y posteriormente por el Stoke City le permitió mantener uno de los niveles salariales más altos para un centroamericano en la liga más rica del mundo durante casi un lustro.
En su "prime" en Europa, llegó a tener un lujoso Rolls-Royce Ghost, que rondaba en ese momento en los $8 millones de lempiras.
Además, se le vía disfrutando de una buena vida, gracias a su esfuerzo dentro del terreno de juego.
Alberth Elis - En su mejor momento en Europa (2021-2022), alcanzó un valor aproximado de 6 a 8 millones de euros, según registros históricos de Transfermarkt.
La "Panterita" disfrutaba conducir vehículos deportivos y camionetas de alta gama.
Además, adquirió una lujosa mansión ubicada en Tela, Atlántida, Honduras.
Incluso se le vio compartiendo seguido con estrellas de la NBA.
Emilio Izaguirre - El histórico que brilló en Celtic FC (Escocia), con participación en Champions League y múltiples títulos, alcanzó aproximadamente 4.5 millones de euros de valor de mercado.
Eso le permitió disfrutar de una lujosa vida, con autos último modelo y roba de marca. En la foto se le ve con una faja de la reconocida marca Hermés.
Aquí posó con un costoso "hoodie" Louis Vuitton en colaboración con Supreme.
Julio César ‘Rambo - El habilidoso volante su mejor momento en Italia, donde no escatimó en gastos para darse la vida que quería. Pero el tiempo pasa y hoy su presente es otro.
Con su paso por equipos como Reggina, Parma y Genova, Rambo se ganó el respecto, admiración y esto le permitió llevar una vida de lujos en Italia ¡era una estrella!
Allá por el 2005 durante su etapa en el Reggina Rambo de León conducía el auto del momento para las estrellas del fútbol, un Mercedes-Benz SLK 200 K. En ese momento su precio rondaba los 37 mil euros.
Rambo de León solía llegar a las concentraciones de la Selección de Honduras con lo mejores "oufits". Acá se le puede observar con una faja Louis Vuittony un bolso Coach.
Rambo de León siempre fue de buen gusto para vestir con las mejores marcas.
Maynor Figueroa es otro de los jugadores catrachos que logró tener un retiro digno con lo ganado durante su exitosa carrera.
En la actualidad, Luis Palma es una de la joyitas hondureñas que disfrutan de los placeres que da el dinero en el fútbol extranjero.
Recientemente estuvo en Dubai junto a su bella novia pasando vacaciones.