UPNFM hace grave denuncia contra Real España y árbitros: Revelan lo que sucedió en el Morazán

UPNFM hace fuerte denuncia luego de que uno de sus futbolistas saliera herido tras el juego ante Real España en el Morazán.
La polémica se encendió en el estadio Morazán tras la fuerte falta de Exon Arzú sobre el chileno Marcos Morales en los minutos finales del partido.
El volante de Lobos UPNFM cayó al suelo con visibles gestos de dolor luego de recibir una dura entrada que dejó preocupados a sus compañeros.
La acción ocurrió cuando el encuentro ya agonizaba y el compromiso ante Real España estaba en su tramo decisivo.
Pese a la violencia del impacto, el árbitro ceibeño Allan Ordóñez determinó sancionar únicamente con tarjeta amarilla al futbolista aurinegro.
La decisión arbitral generó molestia inmediata en el banquillo universitario, que reclamó una expulsión por la magnitud de la infracción.
Las imágenes posteriores evidenciaron cómo quedó el pie de Morales tras el fuerte golpe recibido en la jugada.
Horas más tarde, el conjunto universitario publicó un comunicado oficial cuestionando la determinación del central.
En el escrito, Lobos detalló que la gravedad del impacto no correspondía a una simple amonestación. Parte del comunicado: "El fútbol exige competitividad, pero también coherencia y justicia en la toma de decisiones arbitrales, garantizando equidad dentro del terreno de juego".
El club también hizo énfasis en que las fotografías muestran claramente la intensidad y consecuencias de la falta.
Además, solicitaron que el reglamento se aplique con mayor criterio y contundencia en este tipo de acciones.
Real España terminó ganando por la mínima en un partido que logró la victoria por marcador de 4-3 en el Estadio Morazán en el inicio de la jornada 7 de la Liga Hondubet.