¿Quién es la linda modelo que dejó "plantado" a futbolista tico tras haberse comprometido?

“Quirós no solo celebró los tres puntos con el Xelajú MC. Celebró el momento más importante de su vida. En la gramilla del estadio Mario Camposeco, frente a la afición chiva, se arrodilló y ella dijo que sí. El futbol da títulos, pero también construye historias para toda la vida”, agregó uno de los medios costarricenses que cubrió la noticia.