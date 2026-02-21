¿Quién es la linda modelo que dejó "plantado" a futbolista tico tras haberse comprometido?

Chica se volvió viral al terminar su relación con futbolista de Guatemala, a pocos días de haberse comprometido. Te contamos quién es ella.
Durante la noche del pasado domingo 15 de febrero, luego de que el Xelajú MC derrotó 4-2 a Marquense en el estadio Mario Camposeco, en Quetzaltenango, el mediocampista costarricense Derrikson Quirós, de 26 años, sorprendió a todos los presentes con una emotiva propuesta de matrimonio en el césped del recinto deportivo.
Derrikson Quirós le propuso matrimonio a su novia, Wendy Nicole, al finalizar el encuentro, y el momento se viralizó en redes sociales, principalmente porque el tico protagonizó uno de los gestos más románticos vividos en el coloso altense. “¡Que viva el amor bajo la luna de Xela!”, gritó uno de los presentes durante la pedida de mano.
Ella dijo “sí acepto” y aparecieron las lágrimas... Cierre perfecto para la historia de amor que parecía abrir ahora un nuevo capítulo.
La acción copó las principales portadas de los medios de Guatemala y Costa Rica, así como otras de Centroamérica, por lo curioso de la historia, más porque era el fin de semana de San Valentín.
“Quirós no solo celebró los tres puntos con el Xelajú MC. Celebró el momento más importante de su vida. En la gramilla del estadio Mario Camposeco, frente a la afición chiva, se arrodilló y ella dijo que sí. El futbol da títulos, pero también construye historias para toda la vida”, agregó uno de los medios costarricenses que cubrió la noticia.
Ante esta situación, el momento más memorable de la noche llegó después del pitazo final, y decenas de internautas se alegraron por la pareja, especialmente porque Derrikson Quirós es uno de los emblemas del Xelajú MC, un club de futbol de Guatemala que actualmente ocupa la cuarta posición en la Liga Nacional, con 10 unidades.
Wendy Nicole también es costarricense y tras la propuesta en pleno césped ante cientos de aficionados aceptó casarse con Derrikson Quirós.
Derrikson Quirós tuvo sus concentraciones con la Selección de Costa Rica.
La historia que días atrás se volvió viral por esa propuesta de matrimonio en el estadio Mario Camposeco del Xelajú dio un giro inesperado.
Cuatro días después de que se confirmara la boda entre Derrikson Quirós y la creadora de contenido Wendy Nicole, el futbolista costarricense anunció en redes sociales que su relación y su compromiso habían terminado oficialmente.
Derrikson Quirós en redes sociales salió a dar la versión el miércoles por la noche tras ciertas especulaciones sobre la ruptura, confirmado todo.
"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez", explicó Quirós en un mensaje publicado en una historia de Instagram.
“No voy a hablar mal de nadie ni voy a entrar en detalles sobre nuestra ruptura, porque en su momento sí fue una relación muy importante para mí”, añadió Derrikson Quirós.
Derrikson Quirós ahora dice estar mucho más enfocado en su profesión y su principal prioridad es el próximo encuentro del Xelajú MC, que recibirá al Deportivo Mixco el 22 de febrero.
“Ahora estoy enfocado en mi carrera, en mi equipo y en seguir creciendo como persona. Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. ¡Gracias! Voy camino a la temporada más abundante y exitosa de mi vida, de la mano de Dios. Amén”, añadió Quirós, luego de borrar las publicaciones con su expareja.
Wendy Nicole es creadora de contenido digital enfocada en lifestyle y cuenta con una comunidad de más de 37 mil seguidores en Instagram y cerca de 11 mil en TikTok.
Wendy Nicole, conocida en redes sociales como “La Tica Feliz”, suele compartir aspectos de su vida cotidiana y viajes.
Horas después, Wendy publicó también una historia en la misma red social. La imagen contenía una frase breve pero contundente.
"Al final de todo, nunca llegará a existir una mejor respuesta que la que otorga el silencio". Sin mencionar directamente a Quirós ni explicar lo ocurrido, su publicación desató comentarios y especulaciones entre usuarios que habían seguido de cerca la propuesta matrimonial.
Wendy Nicole volvió privadas todas sus cuentas en redes sociales, por lo que hasta el momento se desconoce si la creadora de contenido costarricense ha publicado algo más respecto de su ruptura con el futbolista superchivo Derrickson Quirós, quien también pidió que respetaran a su exnovia durante este proceso.
En sus enlaces en vivo, la costarricense ha sido señalada y ha ignorado el tema.
“Triste lo de Derrikson. El futbolista del Xelajú MC se atrevió a pedir la mano de su novia y cuatro días después su ilusión se acabó. Ánimo, Quirós”, escribió uno de los internautas en Instagram.
La relación entre Derrikson Quirós y Wendy Nicole llegó a su fin. Hasta el momento, se desconocen las razones oficiales de la ruptura y ambos han optado por mantener el tema en el ámbito privado.