"Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar y no necesariamente con el tema futbolístico, ahora ha surgido una nueva polémica con respecto a su vida privada.
El jugador portugués está cerca de alcanzar los mil goles en su carrera como futbolista, suma 962 a sus 41 años y sigue sumando con Al Nassr de Arabia Saudita.
La ex novia de CR7 y modelo inglesa Gemma Atkinson, ha sorprendido al dar detalles luego de la relación que tuvo con el jugador portugués.
Gemma Atkinson aseguró que le ofrecieron mucho dinero los medios ingleses para hablar cosas negativas de la relación que tuvo con el futbolista.
Cristiano Ronaldo y Gemma Atkinson fueron pareja en el 2007, la primera que se vinculó con el jugador cuando militaba para el Manchester United, pero la misma no duró mucho tiempo.
Luego de casi 20 años después de aquella relación entre la modelo y el jugador luso, ha revelado dichos detalles.
La misma modelo aseguró que rechazó toda oferta económica realizada en donde le pedían hablar cosas negativas de la relación que tuvó con el atacante.
"Cuando rompimos, me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas sobre él, pero me negué porque no tenía nada negativo que decir", afirmó la influencer de 41 años, en declaraciones que recoge el diario Marca.
A pesar de que solo estuvieron juntos por muy poco tiempo, ella guarda muy buenos recuerdos del delantero y declina todas las propuestas de la prensa británica para conocer más detalles de ese viejo romance.
En una entrevista pasada, Atkinson recordó que una de sus primeras citas con Ronaldo consistió simplemente en ir a su casa a tomar té y ver la serie de comedia británica 'Only Fools and Horses'.
La actriz también describió a Cristiano como una persona "sorprendentemente hogareña y tranquila" para la fama que ya tenía en Manchester United.
En tono de broma, ha mencionado que su relación con el futbolista era tan normal que resultaba "aburrida" para los paparazzi. Recordó que a menudo solo iban a su vivienda a pasar el rato y ver televisión.
Recuerda que durante los meses que duró el romance, fue perseguida constantemente por fotógrafos, lo cual fue una experiencia "abrumadora" para ella en ese momento.
También aclara que, aunque han pasado casi dos décadas desde su noviazgo con Ronaldo, mantiene un buen recuerdo de él y valora que su relación fue genuina y sin dramas mediáticos provocados por ellos.
Su romance con el crack portugués es historia muy pasada, pues ella se comprometió con el bailarín Gorka Márquez y formaron una familia.
Gemma Atkinson cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y por ahí publica las actividades que realiza con su familia y sus asuntos laborales, ya que también se desempeña como locutora de radio.
Ronaldo también se va a casar pronto con Georgina Rodríguez, la modelo española que conoció a finales de 2016 en una tienda de Madrid. Ya llevan juntos 10 años y, según el propio jugador, ella es "la mujer de mi vida".