  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

"Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo"

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar y no necesariamente con el tema futbolístico, ahora ha surgido una nueva polémica con respecto a su vida privada.

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 18:15
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
1 de 17

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar y no necesariamente con el tema futbolístico, ahora ha surgido una nueva polémica con respecto a su vida privada.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
2 de 17

El jugador portugués está cerca de alcanzar los mil goles en su carrera como futbolista, suma 962 a sus 41 años y sigue sumando con Al Nassr de Arabia Saudita.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
3 de 17

La ex novia de CR7 y modelo inglesa Gemma Atkinson, ha sorprendido al dar detalles luego de la relación que tuvo con el jugador portugués.

Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
4 de 17

Gemma Atkinson aseguró que le ofrecieron mucho dinero los medios ingleses para hablar cosas negativas de la relación que tuvo con el futbolista.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
5 de 17

Cristiano Ronaldo y Gemma Atkinson fueron pareja en el 2007, la primera que se vinculó con el jugador cuando militaba para el Manchester United, pero la misma no duró mucho tiempo.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
6 de 17

Luego de casi 20 años después de aquella relación entre la modelo y el jugador luso, ha revelado dichos detalles.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
7 de 17

La misma modelo aseguró que rechazó toda oferta económica realizada en donde le pedían hablar cosas negativas de la relación que tuvó con el atacante.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
8 de 17

"Cuando rompimos, me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas sobre él, pero me negué porque no tenía nada negativo que decir", afirmó la influencer de 41 años, en declaraciones que recoge el diario Marca.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
9 de 17

A pesar de que solo estuvieron juntos por muy poco tiempo, ella guarda muy buenos recuerdos del delantero y declina todas las propuestas de la prensa británica para conocer más detalles de ese viejo romance.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
10 de 17

En una entrevista pasada, Atkinson recordó que una de sus primeras citas con Ronaldo consistió simplemente en ir a su casa a tomar té y ver la serie de comedia británica 'Only Fools and Horses'.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
11 de 17

La actriz también describió a Cristiano como una persona "sorprendentemente hogareña y tranquila" para la fama que ya tenía en Manchester United.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
12 de 17

En tono de broma, ha mencionado que su relación con el futbolista era tan normal que resultaba "aburrida" para los paparazzi. Recordó que a menudo solo iban a su vivienda a pasar el rato y ver televisión.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
13 de 17

Recuerda que durante los meses que duró el romance, fue perseguida constantemente por fotógrafos, lo cual fue una experiencia "abrumadora" para ella en ese momento.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
14 de 17

También aclara que, aunque han pasado casi dos décadas desde su noviazgo con Ronaldo, mantiene un buen recuerdo de él y valora que su relación fue genuina y sin dramas mediáticos provocados por ellos.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
15 de 17

Su romance con el crack portugués es historia muy pasada, pues ella se comprometió con el bailarín Gorka Márquez y formaron una familia.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
16 de 17

Gemma Atkinson cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram y por ahí publica las actividades que realiza con su familia y sus asuntos laborales, ya que también se desempeña como locutora de radio.
Me ofrecieron mucho dinero para decir cosas malas de Cristiano Ronaldo
17 de 17

Ronaldo también se va a casar pronto con Georgina Rodríguez, la modelo española que conoció a finales de 2016 en una tienda de Madrid. Ya llevan juntos 10 años y, según el propio jugador, ella es "la mujer de mi vida".
Cargar más fotos