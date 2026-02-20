¿Estará 'Droopy' Gómez con Motagua para el clásico con Olimpia tras accidente?

El Motagua se centra en el clásico capitalino ante el Olimpia que será este domingo en el estadio Nacional, la duda es si estará el argentino Rodrigo "Droopy" Gómez
"Espero un partido como fueron esos tres, donde hubo mucho equilibrio, mucha igualdad, mucho juego en el centro del campo, mucho perder y recuperar el balón. Y a partir de ahí, bueno, pues fueron detalles en las áreas los que decidieron los dos empates y también los que decidieron, en este caso, la derrota que nos acumulaba ante ellos", dijo el técnico Javier López previo al clásico.
Motagua ha estado trabajando para encarar el clásico capitalino ante el Olimpia. Ambos equipos buscan acercarse al primer lugar en la tabla de posiciones.
Motagua ha tenido un arranque prometedor en el torneo Clausura, hasta el momento no pierden en lo que va del campeonato.
Tres empates y dos triunfos llevan los azules en este torneo. En su último compromiso igualó como local en el choque contra el Marathón en el Nacional.
Motagua quiere aprovechar que el Olimpia llega golpeado al derbi capitalino, ya que en su última presentación perdió contra el Victoria en La Ceiba.
La última vez que estos equipos se enfrentaron terminó con 1-1 en el clásico capitalino. El mismo fue por la fase final del torneo Apertura.
Motagua llega como segundo en la tabla de posiciones con nueve puntos, a cinco del líder Real España. De ganar se podría acercar a los dirigidos por Jeaustin Campos.
El técnico Javier López quiere llevarse el clásico para seguir en la parte alta de la tabla, seguir invictos y llevarse el derbi.
Entre la semana se dio una mala noticia, fue que el volante argentino Rodrigo 'Droopy' Gómez tuvo un accidente automovilístico en el que casi le cuesta la vida.
Junto con Rodrigo Gómez viajaba Emilio Izaguirre Jr y el preparador físico Luis Garibaldi y Fredy Díaz.
Por gracia de Dios los miembros del Motagua salieron bien de dicho accidente donde el automóvil quedó destruido de su parte frontal.
El jugador argentino se ha entrenado con normalidad y sí estará disponible para el derbi capitalino de Motagua ante el Olimpia, lo contrario de Emilio Izaguirre Jr, quien no estuvo en la práctica.
En el entreno sorprendió ver al tiktoker hondureño Chauder Morazan, quien asegura que en su juventud tuvo un paso por las inferiores de los azules.
Motagua llega con plantel completo al derbi capitalino de este domiendo en el estadio Nacional por el torneo Clausura a partir de las 6:00 PM