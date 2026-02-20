Así ha sido el cambio del Estadio Nacional de Tegucigalpa en sus 78 años

El Estadio Nacional de Tegucigalpa cumplirá en marzo 78 años de haber sido inaugurado, actualmente se encuentra en obras y así ha sido su cambio a través de los años.
El recinto capitalino comenzó a ser remodelado en el 2022 con la llegada al gobierno de Xiomara Castro. Se cambió su grama, la gradería de sol centro, entre otras obras que engalanaron al recinto y que aún continúan.
En el 2021 así lucía la instalación deportiva. Lo primero que se hizo fue quitarle la grama natural e instalarle una gramilla híbrida que costó unos 32 millones de lempiras.
Actualmente así luce su fachada en el sector de preferencia, lugar donde se están terminando unos locales que sirvan de centro comercial.
En ese mismo sector se instaló techo y esto ha venido a mejorar su imagen. Actualmente no se deja ingresar personas a preferencia a los juegos porque las obras siguen.
Así luce el Estadio Nacional de Tegucigalpa. En preferencia se instalaron sillas y ya Condepor anunció que se pintaran para dejarlas del color de la bandera de Honduras.
Solo para demoler y construir la nueva grada en el Nacional se destinaron L 132,709,040.33 por parte de la anterior administración.
También se instaló una pantalla gigante que fue donada por la empresa china Huawei.
Las sillas tienen colores que emulan la bandera de Venezuela, aunque el extitular de Condepor, Mario Moncada, dijo que era por los colores de la guacamaya, ave nacional de Honduras.
Será de esta manera que quitaran estos colores y se pintará en azul y blanco, además de concluir los locales que servirán de centro comercial.
El Nacional fue inaugurado el 15 de marzo de 1948, por el presidente, doctor y general Tiburcio Carías Andino, en la fecha de su cumpleaños.
Su aforo original es de más de 38 mil espectadores, sin embargo, por los reglamentos FIFA por asunto de seguridad lo bajaron a 34 mil. Se inauguró con un encuentro de béisbol entre las escuadras de Honduras yCuba en horas de la mañana, mientras por la tarde se llevó a cabo un partido de fútbol dentro del marco de un torneo cuadrangular que incluía a las selecciones nacionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
En el Estadio Nacional se realizó el primer gran evento en 1955, al ser sede del campeonato Centroamericano y del Caribe; por lo que las autoridades encargadas del Nacional se vieron en la necesidad de ampliar el estadio, y construir unas graderías adicionales de madera en la parte sur.
Durante su inauguración, las graderías tenían un aforo inicial de 25 mil espectadores. El acto contó con un desfile de unos 500 atletas de fútbol, béisbol y baloncesto.
Así lucía el estadio el día de su inauguración, llamado antes Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, posteriormente bautizado como Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en memoria al técnico nacional que clasificó a Honduras a su primer Mundial mayor en 1982.