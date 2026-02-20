Así ha sido el cambio del Estadio Nacional de Tegucigalpa en sus 78 años

Su aforo original es de más de 38 mil espectadores, sin embargo, por los reglamentos FIFA por asunto de seguridad lo bajaron a 34 mil. Se inauguró con un encuentro de béisbol entre las escuadras de Honduras yCuba en horas de la mañana, mientras por la tarde se llevó a cabo un partido de fútbol dentro del marco de un torneo cuadrangular que incluía a las selecciones nacionales de Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.