¡Lamentable noticia! Fallece líder de barra de equipo de Honduras en accidente de tránsito

En un accidente de tránsio ha pedrido la vida uno de los líderes de una barra organizada de equipo de la Liga Nacional del fútbol hondureño

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 14:23
En un accidente de tránsio ha pedrido la vida uno de los líderes de una barra organizada de equipo de la Liga Nacional del fútbol hondureño
El lamentable hecho ocurrió en el barrio El Porvenir de Puerto Cortés, donde luego se confirmó el fallecimiento.
Era fiel aficionado del equipo Platense FC de la Liga Nacional de Honduras y que juega como local en Puerto Cortés.
Martín Gutiérrez es el nombre de la persona fallecida en un accidente de tránsito en el barrio El Porvenir de Puerto Cortés
Fue justo frente a la cancha de fútbol Bioquinsa en dicho municipio del departamento de Cortés, donde se dio el lamentable hecho.
Martín Gutiérrez fue trasladado de emergencia al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde horas después perdió la vida.
Los galenos de dicho centro médico intentaron de todas formas salvar la vida pero llevaba muchas lesiones.
La noticia ha causado mucho impacto de dolor en la familia y aficionados del equipo 'escualo' del cual él era seguidor.
Martín Gutiérrez seguía al equipo Platense FC a todos lados y era uno de los líderes de la misma, ya que era uno de los encargados de ejecutar el bombo.
También formaba parte del grupo de la barra de 'Escualos de Corazón'
En la barra se desempeñaba tocando la tarola y el bombo con gran entusiasmo.
Sus seres queridos atraviesan momentos de enorme tristeza por esta irreparable pérdida.
Que en paz descanse Martín Gutiérrez y que su memoria viva por siempre.

