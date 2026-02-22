El exprincipe Andrés gritó "soy hijo de la reina" cuando lo sacaron de su mansión en Windsor

Londres, Inglaterra.- Andrew Mountbatten-Windsor, exduque de York y despojado de sus títulos reales el año pasado, abandonó Royal Lodge a principios de febrero de 2026 sin ocultar su resistencia.

Según fuentes citadas por The Sun on Sunday, el hijo de la reina Isabel II repitió ante quienes ejecutaban su desalojo: "Pero soy el segundo hijo de la reina, no pueden hacerme esto".

La mansión de treinta habitaciones en Windsor fue desocupada en el marco de las consecuencias derivadas de su vínculo con el financiero Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.