De estrella de Disney a una vida marcada por la polémica: la historia de Shia LaBeouf

Su talento, traumas familiares, adicciones y decisiones opacaron la carrera de Shia LaBeouf, una de las estrellas más famosas de Disney que ha causado polémica por su arresto tras una pelea durante el Mardi Gras celebrado en Nueva Orleans.
Shia nació en Los Ángeles en 1986. Su padre estuvo en la guerra de Vietnam, mientras que su madre era una artista. Vendían hot dogs y brochetas en las calles. Su primer trabajo como actor lo hizo en la serie Even Stevens, donde se posicionó como estrella juvenil.
Una de las películas que lo hizo famoso fue "El misterio de los excavadores" (2003), luego participó en largometrajes como "Paranoia" (2007) e "Eagle Eye" (2008), "Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal" (2008), pero la película que lo convertiría en una figura mundial fue "Transformers".
En 2019, LaBeouf protagonizó, escribió y dirigió la película "Honey Boy" (2019), una historia basada en su propia vida en el que relata su propia experiencia de explotación infantil bajo el control de un padre alcohólico y violento.
Las detenciones han formado parte de su vida, como su detención en Nueva York por interrumpir una función de Cabaret y realizar insultos homofóbicos; en Georgia lo detuvieron por ebriedad.
Durante años, el actor ha sido muy abierto al hablar sobre sus problemas de salud mental, adicciones y conductas impulsivas que han marcado su trayectoria profesional.
En el podcast "Real Ones", LaBeouf aseguró que gran parte de sus problemas se remontan a su infancia, incluso mencionó que fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático (PTSD). Esto lo ha llevado a trabajar en terapia.
Su lucha contra el alcoholismo también ha sido recurrente y pública. En varias ocasiones admitió que recurrió al alcohol y otras sustancias para "enfrentar" emociones complejas y el estrés de su carrera. LaBeouf ha ingresado a programas de rehabilitación por orden judicial.
Otra de las polémicas enfrentadas en su vida fue la demanda interpuesta por su expareja FKA Twig, quien lo acusó de agresión física y abuso emocional. El actor ha reconocido que ha causado daño a otros e incluso se ha descrito como un ser egoísta y deshonesto. Su expareja luego retiró la demanda.
Se convirtió oficialmente al catolicismo tras recibir el sacramento de la confirmación a finales de 2023. Su conversión surgió tras interpretar al Padre Pío en 2022, proceso en el que encontró refugio tras graves crisis personales y alcoholismo.
La última detención de LaBeouf fue durante el Mardi Gras en Nueva Orleans por agredir a una persona queer y a una drag queen, con insultos homofóbicos. Fue detenido, pero liberado horas después.
Luego de salir de la cárcel, fue visto nuevamente bailando en Bourbon Street con los papeles de su liberación en la boca y collares de Mardi Gras.