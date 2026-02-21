Millie Bobby Brown celebra su 22 cumpleaños con David Harbour pese a la denuncia por acoso

Millie Bobby Brown cumplió 22 años este viernes y los celebró en el restaurante neoyorquino Maison Close acompañada de su marido Jake Bongiovi, de 23 años, y de su compañero de reparto David Harbour.
La presencia del actor en la velada llama la atención dado el contexto: en noviembre pasado, el Daily Mail publicó que Brown había presentado una queja formal contra Harbour por presunto acoso y bullying antes del inicio del rodaje de la temporada final de Stranger Things.
Según las imágenes obtenidas por TMZ, Brown llegó a la celebración con un vestido blanco con volantes sobre pantalón y un tocado elaborado, mientras que Bongiovi optó por una chaqueta negra de estilo vintage
Harbour, por su parte, fue fotografiado a la salida del local con gorra y abrigo verde oliva. El medio estadounidense señaló que el actor llegó de los primeros y fue uno de los últimos en marcharse.
Entre los asistentes también estuvieron el actor Jamie Campbell Bower, compañero de elenco en la serie de Netflix, el director Shawn Levy y la madre y los abuelos de la festejada.
La denuncia que trascendió en noviembre, atribuida a fuentes anónimas, describía un proceso que habría incluido varias páginas de acusaciones y una investigación interna que se prolongó durante meses.
Harbour no fue acusado de ninguna conducta de naturaleza sexual.
Durante el rodaje de los últimos episodios, Brown habría contado con la presencia de un representante personal en el set.