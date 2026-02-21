La novia de Eric Dane rompe su silencio tras la muerte del actor de Grey's Anatomy

Entre las publicaciones, Shirtcliff incluyó una fotografía en la que Dane la miraba sonriente bajo una palmera, otra en la que el actor le besaba la cabeza, y un vídeo en el que él posaba mientras su novia le tomaba fotos. En ese clip, al percatarse de que ella seguía grabando, Dane preguntó "¿Estás haciendo videos?", y ambos rieron.