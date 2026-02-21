La novia de Eric Dane rompe su silencio tras la muerte del actor de Grey's Anatomy

Este sábado 21 de febrero, Janell Shirtcliff rompió su silencio en Instagram con una serie de imágenes y vídeos junto a Eric Dane, fallecido el pasado miércoles 19 a los 53 años a consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica.
Fueron las primeras palabras (en este caso, visuales) de la mujer que estuvo al lado del intérprete durante los últimos meses de su vida.
Entre las publicaciones, Shirtcliff incluyó una fotografía en la que Dane la miraba sonriente bajo una palmera, otra en la que el actor le besaba la cabeza, y un vídeo en el que él posaba mientras su novia le tomaba fotos. En ese clip, al percatarse de que ella seguía grabando, Dane preguntó "¿Estás haciendo videos?", y ambos rieron.
Dane y Shirtcliff habían hecho pública su relación en junio de 2025, en el estreno de Countdown en Los Ángeles, el mismo día en que el actor reveló su diagnóstico.
Según fuentes cercanas citadas por Entertainment Tonight, llevaban más de tres años en una relación intermitente. "Eric le pidió a Janell que estuviera con él en este momento, y ella quiso estar ahí", señaló entonces esa fuente.
A pesar de esta relación, Dane nunca llegó a divorciarse de Rebecca Gayheart, con quien contrajo matrimonio en 2004.
Fue precisamente Gayheart quien, junto a sus hijas Billie y Georgia, estuvo presente en sus últimos días, según el comunicado emitido por la familia tras el fallecimiento.
Su última aparición en pantalla fue en la serie de Netflix Famous Last Words.