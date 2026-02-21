Snooki, estrella de Jersey Shore, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino

Snooki, de 38 años, conocida por su participación en el show Jersey Shore de MTV, confesó que tras varios análisis fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino.
La estrella de telerrealidad confesó que el cáncer fue detectado a tiempo y es curable, ya que se encuentra en estadio 1, por lo que se someterá a un tratamiento en los próximos días.
“Tengo 38 años y he estado luchando con papanicolaus anormales durante tres o cuatro años, y ahora mírenme. En vez de seguir posponiéndolo por miedo o dolor, fui y lo hice. Y allí estaba, el cáncer, pero en estadio 1 y es curable”, confesó en un video publicado en sus redes sociales.
Según compartió la también empresaria, la confirmación de su diagnóstico llegó tras realizarse una biopsia, donde se extrajo un tejido anormal del cuello uterino para su análisis.
Snooki compartió que los médicos le informaron que su cáncer es un adenocarcinoma. Este tipo de cáncer se origina en las células glandulares productoras de moco que recubren el canal del cuello uterino. Representa entre el 10% y el 25% de los casos de cáncer de cuello uterino y suele estar fuertemente asociado a la infección por el virus del papiloma humano (VPH), según Science Direct.
“Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, porque lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios!”, expresó Snooki, lo que calmó a muchos de sus seguidores que le enviaron buenas vibras.
Además, detalló que le “sacaron lo que era, como, el tumor, el cáncer que estaba ahí, y alrededor estaba limpio”, además explicó que no se encontraron células cancerosas más allá del área afectada.
Señaló que el próximo paso será realizar una tomografía por emisión de positrones (PET), que permitirá determinar si el cáncer se ha propagado. Explicó que su oncólogo le planteó tres opciones de tratamiento: quimioterapia, radioterapia o una histerectomía.
Aseguró que su primera opción y la "más inteligente" es la histerectomía (extirpación del útero), no obstante precisó que podría conservar sus ovarios, lo que consideró una buena señal. . “Pero sí, hay que sacar el cuello uterino y el útero... Todo depende del PET”, agregó.
"2026 no está saliendo como esperaba", sin embargo, reconoció que su situación podría ser peor, por lo que se mostró muy serena y realista sobre lo que atraviesa en este momento.
Nicole Elizabeth LaValle alcanzó la fama en 2009 como parte del elenco de Jersey Shore, un exitoso reality de MTV. Participó en seis temporadas del programa. Además, protagonizó Snooki & JWoww y Jersey Shore: Family Vacation.
Snooki tiene más de 10 años de matrimonio con su esposo Jionni LaValle. La pareja tiene tres hijos.