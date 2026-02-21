Snooki, estrella de Jersey Shore, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino

Snooki compartió que los médicos le informaron que su cáncer es un adenocarcinoma. Este tipo de cáncer se origina en las células glandulares productoras de moco que recubren el canal del cuello uterino. Representa entre el 10% y el 25% de los casos de cáncer de cuello uterino y suele estar fuertemente asociado a la infección por el virus del papiloma humano (VPH), según Science Direct.