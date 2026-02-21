¿Quién era Willie Colón? La historia del ícono de la salsa

El reconocido músico Willie Colón, nació el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Estados Unidos, dentro de una familia de origen puertorriqueño. Conozca todos los detalles de este gran músico.
Desde muy joven estuvo rodeado por la música caribeña, influencia que marcaría el inicio de una de las carreras más importantes en la historia de la salsa.
Desde su adolescencia mostró interés por los instrumentos musicales, comenzando con el clarinete y la trompeta, hasta encontrar en el trombón el sonido que definiría su estilo artístico. A los 17 años grabó su primer disco, iniciando formalmente su carrera dentro del movimiento salsero neoyorquino.
A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria musical, el artista grabó más de 30 álbumes, obtuvo nueve Discos de Oro y cinco de Platino, y vendió millones de copias alrededor del mundo, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la salsa.
Además de su faceta musical, Colón fue un activista social comprometido con causas comunitarias y derechos civiles, utilizando su música para denunciar la desigualdad, la migración y la exclusión social que enfrentaban los latinos en Estados Unidos.
El llamado “Malo del Bronx” también incursionó en la política y en proyectos comunitarios, manteniendo siempre una fuerte conexión con las comunidades latinas de América y el Caribe, donde su música alcanzó enorme popularidad.
En los últimos años, su estado de salud generó preocupación entre seguidores tras sufrir un grave accidente automovilístico en 2021 y posteriormente enfrentar complicaciones médicas que limitaron sus presentaciones públicas.