¿Quién es Alysa Liu, la patinadora que hizo historia en los Juegos Olímpicos para Estados Unidos?

Alysa Liu, la atleta olímpica que consiguió un oro para Estados Unidos en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026, ha ganado popularidad por su espectacular presentación tras convertirse en la primera mujer estadounidense en ganar la medalla después de 24 años sin victorias.
Liu, nacida en California el 8 de agosto de 2005. Su padre, Arthur Liu, un inmigrante chino que llegó a Estados Unidos a los 25 años, decidió formar una familia mediante gestación subrogada, optando por la paternidad en solitario. Es la mayor de cinco hermanos.
Alysa comenzó a patinar cuando tenía 5 años, después de que su padre la llevara al Oakland Ice Center en su ciudad natal a aprender patinaje artístico. La joven de 20 demostró que tenía un talento nato para el patinaje.
En 2019, con tan solo 13 años, se convirtió en la patinadora más joven en competir en el Campeonato Nacional de Estados Unidos, además de llevarse el título nacional.
Sin embargo, el éxito le pasó factura, especialmente en su salud mental. En 2022, tras obtener el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, Alysa anunció su retiro del patinaje artístico con solo 16 años.
La noticia sorprendió, ya que Alysa aseguró que era una decisión completamente personal y que incluso no lo consultó con su padre. Según la patinadora, tuvo una "infancia anormal", por los constantes entrenamientos y presiones.
“Sobre todo de niño, no sabes realmente qué quieres. Patinar se siente más como una responsabilidad o incluso como una carga”. Alysa, incluso comparó su rutina en el deporte con un trabajo formal.
Por dos años, Alysa se mantuvo alejada de las pistas de hielo, donde confesó en una entrevista que vivió una etapa de autodescubrimiento personal.
Durante su tiempo alejada del hielo tomó clases universitarias, exploró intereses fuera del deporte y se acercó al diseño de moda.
Alysa volvió en 2024 a su carrera como patinadora artística, pero bajo nuevas condiciones: elegiría su propia música, participaría en las decisiones creativas de sus programas y establecería una relación más libre y personal con su alimentación y entrenamientos.
En 2025, en su regreso triunfal, ganó el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico, devolviendo el oro a Estados Unidos después de 19 años sin obtenerlo.
Y en 2026, se coronó como la primera patinadora estadounidense desde 2002 en ganar el oro olímpico en patinaje artístico, con un total de 226.79 puntos. La rutina de Alysa sorprendió a los jueces, ya que incluyó dos triples axels y un cuádruple Lutz, una combinación de alta dificultad que confirmó su lugar entre las mejores del mundo.