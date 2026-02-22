Nana Ramen: de un carrito de madera a conquistar el paladar hondureño

Tegucigalpa, Honduras.– Fernanda Aguilar y Valeria Carranza iniciaron su emprendimiento sin nada seguro, solo con la enorme ilusión de darle a los hondureños una pequeña probada de la comida asiática a través de Nana Ramen.
Desde platillos típicos de Corea del Sur, como el ramen y el tteokbokki, hasta populares snacks japoneses, la propuesta siempre tuvo un objetivo claro: brindar una experiencia diferente a sus clientes, utilizando la amplia oferta gastronómica que existe en Asia.
Pero el camino no comenzó de forma perfecta. Al inicio eran únicamente dos amigas con un carrito de madera, construido por ellas mismas, cocinando y atendiendo de primera mano a cada cliente.
“Valeria se encargaba de la cocina porque siempre tuvo ese talento y amor por preparar comida, y yo me enfocaba en la parte de marketing: crear contenido y dar a conocer todo lo que estábamos haciendo. Muchas personas llegaban a consumir, tanto de Tegucigalpa como de otros lugares”, relató Fernanda Aguilar al recordar sus inicios.
Según cuenta, el emprendimiento nunca estuvo planeado. “Más que un negocio estructurado, Nana Ramen surgió como una oportunidad y como el deseo genuino de dos jóvenes que querían salir adelante”, explicó.
“Queríamos demostrar que, aunque no se tengan grandes recursos, se puede construir algo con esfuerzo, creatividad y constancia. Empezamos cocinando ramen de forma artesanal y atendiendo directamente desde el carrito”, añadió.
Sin energía eléctrica y con una estufa de gas como único recurso, enfrentaron múltiples dificultades. Sin embargo, nunca se dieron por vencidas; cumplir su meta siempre fue la prioridad.
“Lo más difícil ha sido salir adelante como emprendedoras con un negocio pequeño. Nos hemos enfrentado a muchas limitaciones: desde el nivel socioeconómico y la falta de recursos hasta el contexto del país, que afecta directamente a los pequeños emprendimientos”, lamentó.
La constancia y el tiempo se convirtieron en la clave de su crecimiento. Hoy, dos años después, ya no son solo un carrito de madera: se han transformado en una tienda completamente en línea con más de 14,000 seguidores en sus redes sociales.
“Hoy Nana Ramen ya no es un carrito físico —aunque aún lo conservamos—, sino una tienda totalmente online. Ofrecemos ramen, tteokbokki, bebidas, snacks y productos asiáticos con envíos dentro y fuera de Tegucigalpa”, expresó con entusiasmo.
Para ellas, cada pedido representa mucho más que una venta. “Cada orden es confianza, apoyo y la confirmación de que vale la pena no rendirse. Seguimos creciendo paso a paso, con el compromiso de ofrecer el mejor servicio al cliente y productos de calidad”, enfatizó Aguilar.
Hoy, lo que comenzó como un carrito de madera sin electricidad y con recursos limitados, se ha convertido en un proyecto que no solo vende comida asiática, sino que también transmite un mensaje de perseverancia.
Nana Ramen es la prueba de que las ideas nacidas con pasión pueden abrirse camino incluso en los escenarios más difíciles. Porque, como afirma Aguilar: "Empezar pequeño nunca ha sido sinónimo de pensar en pequeño".
Para contactar a Nana Ramen puede comunicarse al número: +504 8859-7170, o puede buscarlos en redes sociales como Nana Ramen HN, ya que son un negocio en línea.