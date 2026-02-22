Nana Ramen: de un carrito de madera a conquistar el paladar hondureño

Tegucigalpa, Honduras.– Fernanda Aguilar y Valeria Carranza iniciaron su emprendimiento sin nada seguro, solo con la enorme ilusión de darle a los hondureños una pequeña probada de la comida asiática a través de Nana Ramen. Desde platillos típicos de Corea del Sur, como el ramen y el tteokbokki, hasta populares snacks japoneses, la propuesta siempre tuvo un objetivo claro: brindar una experiencia diferente a sus clientes, utilizando la amplia oferta gastronómica que existe en Asia. Pero el camino no comenzó de forma perfecta. Al inicio eran únicamente dos amigas con un carrito de madera, construido por ellas mismas, cocinando y atendiendo de primera mano a cada cliente.

"Valeria se encargaba de la cocina porque siempre tuvo ese talento y amor por preparar comida, y yo me enfocaba en la parte de marketing: crear contenido y dar a conocer todo lo que estábamos haciendo. Muchas personas llegaban a consumir, tanto de Tegucigalpa como de otros lugares", relató Fernanda Aguilar al recordar sus inicios. Según cuenta, el emprendimiento nunca estuvo planeado. "Más que un negocio estructurado, Nana Ramen surgió como una oportunidad y como el deseo genuino de dos jóvenes que querían salir adelante", explicó. "Queríamos demostrar que, aunque no se tengan grandes recursos, se puede construir algo con esfuerzo, creatividad y constancia. Empezamos cocinando ramen de forma artesanal y atendiendo directamente desde el carrito", añadió. Sin energía eléctrica y con una estufa de gas como único recurso, enfrentaron múltiples dificultades. Sin embargo, nunca se dieron por vencidas; cumplir su meta siempre fue la prioridad.