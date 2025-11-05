Cuando no hay empleo, se crea uno: Sarahí Cerrato y su emprendimiento "Todo para mujer"

Tegucigalpa, Honduras.- Sarahí Cerrato, una joven de 28 años, decidió hace algunos años emprender un negocio y salir adelante con determinación, apoyada únicamente en sus sueños y su visión. A pesar de haberse graduado como licenciada en Recursos Humanos, hasta el momento no ha logrado encontrar un empleo relacionado con su carrera. Sin embargo, eso no la detuvo. “Decidí tener mi negocio y emprender porque estaba sin empleo, entonces vi la necesidad. Mi idea era ofrecer todo lo que las mujeres necesitamos”, relató Cerrato.

Agregó que "ropa interior, pijamas, bodys... son cosas que las mujeres necesitamos, pero a veces se nos hace difícil conseguir. Por eso decidí poner una tienda con todos estos productos y la llamé Todo Para Mujer". La tienda comenzó en línea. Cerrato publicaba fotografías de sus productos y esperaba que las personas se interesaran. No fue un proceso fácil.

“Al inicio fue difícil. Solo vendía por redes sociales, Marketplace o Instagram. Crecer en estas plataformas no es tan sencillo como parece, pero me lo propuse y comencé a avanzar”, contó. Explicó que Marketplace fue su mayor enfoque: “Tuve muy buena respuesta y logré hacer muchos clientes que ya no solo me compraban una vez, sino que regresaban cada mes o incluso cada semana”.

Durante varios meses envió sus productos directamente desde su casa. Sin embargo, en 2025 su historia cambió. “Me di a conocer en la zona donde vivo. Los vecinos comenzaron a comprarme y venían a buscar el producto, entonces decidí tener un espacio para mostrar y vender”, explicó. Aunque el espacio en su vivienda es pequeño, Cerrato señala que el movimiento de personas es constante y le permite atender tanto su negocio como las responsabilidades del hogar. Actualmente, combina las ventas presenciales con las virtuales, lo que, según afirma, le ha dejado “muy buenos resultados”. “Todavía me falta crecer mucho, pero tener mi propio negocio me ha dado muchas oportunidades. Cuando puedo, participo en ferias de emprendimiento y conozco nuevas personas”, expresó la joven. Añadió que “en un futuro me veo con un local más amplio y exclusivo, siempre buscando suplir las miles de cosas que necesitamos las mujeres cada día”.