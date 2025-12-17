Marco Antonio Sierra: Más de 50 años conservando la tradición del nacimiento

Tegucigalpa, Honduras.- La historia registra el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. La Biblia relata que, luego de que María se trasladara de Nazaret hacia Belén, el milagro de la vida tuvo lugar y la promesa de Dios se hizo presente con la llegada de El Salvador para darle fe y esperanza a este mundo.

Es esta narración la que representan los nacimientos que, año con año, familias capitalinas e instituciones se esmeran en preparar para llevar el mensaje de que el Niño Jesús nació y sigue con nosotros.

Don Marco Antonio Sierra es uno de los capitalinos que, a su estilo inigualable, construye nacimientos heredados de sus abuelas, cuando desde pequeño aprendió a colocar cada figura en su lugar, recreando escenas navideñas y aprendiendo el valor de la paciencia, la dedicación y la creatividad.

Sierra recuerda con nostalgia cómo comenzó: “Yo la traigo de mi abuela, en el barrio Guanacaste; ahí empezamos. Luego nos trasladamos para el Hato de Enmedio, donde empecé a hacer estos nacimientos”, expresó con alegría y fe el entrevistado.

Don Marco confiesa que la motivación principal para seguir con esta tradición ha sido el propio espíritu de la Navidad: “El nacimiento del Niño Jesús es un compromiso con la fe y con las tradiciones que nos inculcaron nuestros mayores”, expresó.