Niños capitalinos envían cartas a Santa a través del Correo Nacional de Honduras

Tegucigalpa, Hodnuras.- La magia de la Navidad volvió a los pasillos del Correo Nacional de Honduras con la tradición que mantienen viva los niños que escriben con ilusión sus cartas a Santa Claus.

Honducor revive en cada diciembre la esperanza y emoción en los rostros de los pequeños que llenan sus cartas con dibujos, colores y sueños, escritos con la ilusión de ser escuchados por el santo bonachó allá en el Polo Norte.

Desde el barrio Las Crucitas, la pequeña Amalia Lucía Gómez Cabrera, de 4 años, acudió al correo acompañada de su tía, Lía Cabrera, para dejar en el buzón una cartita con un dibujo de actividades al aire libre en la que plasma su deseo de tener una bicicleta.

“Para mí es un incentivo para los niños a que sepan qué es el Correo Nacional y no perder la tradición de pedir sus deseos a Santa Claus, como yo lo hice cuando era pequeña”, explicó con entusiasmo la tía de Amalia.