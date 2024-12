La campaña “Cartas a Santa” llega con magia al Correo Nacional de Honduras

1

Tegucigalpa, Honduras.- La alegría navideña empieza a encender corazones. Santa Claus, el querido hombre de rojo, ha activado su lista de regalos para los niños y niñas que sueñan con un premio por su buen comportamiento.

Gracias a la alianza de 13 años entre EL HERALDO y el Correo Nacional de Honduras (Honducor), las ilusiones de los pequeños hondureños llegan directo al taller de Santa Claus a través de la hermosa campaña “Cartas a Santa”.

Allan Martínez, de nueve años de edad, fue el primero en depositar su carta en Honducor. Con una mezcla de emoción y esperanza, compartió a EL HERALDO su deseo a Papá Noel.}

“Le pedí a Santa un carrito a control remoto porque siento que me he portado bien, y sé que Santa me lo mandará”, narró con un deseo cargado de fe y dulzura el pequeño.

Nicol Juárez, con sus ojos brillando de ilusión, también dejó su carta en el correo.