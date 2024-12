Las mejores canciones de Navidad que no pueden faltar en tu playlist

1

Nueva York, Estados Unidos.- Desde el clásico de “Rockin’ around the Christmas tree”, de Brenda Lee, hasta la icónica “All I Want for Christmas Is You” , de Mariah Carey, las canciones de Navidad ha logrado trascender generaciones y estilos, creando un recuerdo único y especial en cada temporada. Estas son las mejores canciones no pueden faltar en su playlist este 2024.

2

La Navidad es una época llena de magia, amor y celebración, y la música es uno de los elementos más importantes que contribuyen a crear el ambiente festivo.

3

Desde el ansiado momento de decorar el árbol, hasta la hora de compartir una comida con amigos y familia, o simplemente disfrutando de la paz que trae la temporada, una buena playlist navideña puede transformar cualquier momento.

4

Aquí te compartimos las mejores canciones de Navidad que no pueden faltar en tu hogar.