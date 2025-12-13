Murió Abraham Quintanilla, padre de Selena, a los 86 años

Texas, Estados Unidos.-Abraham Quintanilla, padre de Selena, murió en las últimas horas, según lo confirmó su hijo A.B. Quintanilla a través de su cuenta de Instagram. En un breve mensaje, A.B. afirmó que Abraham falleció la mañana de este sábado 13 de diciembre.

"Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy", se lee en la publicación si más detalles. Hasta el momento no se tienen mayores detalles sobre la causa de su fallecimiento, se espera que en las próximas horas su familia de más información al respecto.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

Abraham Isaac Quintanilla Jr. nació el 22 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, en una familia de trabajadores agrícolas, un entorno que marcó sus primeros años y forjó su carácter perseverante desde temprana edad. En 1963 contrajo matrimonio con Marcella Ofelia Samora, con quien formó una familia integrada por tres hijos: Abraham "A.B." Quintanilla III, Suzette y Selena.